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Новости по тегу #Трудовые отношения

В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
14 сентября 2026 13:49

В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений

Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет
17 июля 2026 11:28

Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет

Почему зумеров называют поколением эмоционального перегруза? Мнение
05 июня 2026 16:06

Почему зумеров называют поколением эмоционального перегруза? Мнение

Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта
05 июня 2026 15:55

Как работать с зумерами и мотивировать их? Советы эксперта

Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами
26 января 2026 12:24

Как быть эффективным работником, если дома проблемы? Психолог поделилась советами

ФПБ контролирует температурный режим на белорусских предприятиях
13 января 2026 14:04

ФПБ контролирует температурный режим на белорусских предприятиях

Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме
24 июля 2025 07:34

Тему производственного травматизма обсудили на выездном заседании комиссии при Мингорисполкоме

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?
28 апреля 2024 13:41

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?

Что делать, если наниматель не выплачивает зарплату? Рассказываем, в какие органы обращаться
25 июля 2023 08:59

Что делать, если наниматель не выплачивает зарплату? Рассказываем, в какие органы обращаться

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда
29 июня 2023 15:40

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?
16 июня 2023 18:01

Громкий инцидент на гомельском промгиганте. Как предприятие обобрало до ниток своих же работников?

На работника повесили хищение и заставляли выплатить неустойку. Профсоюзы помогли разобраться
16 июня 2023 17:47

На работника повесили хищение и заставляли выплатить неустойку. Профсоюзы помогли разобраться