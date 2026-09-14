Новости по тегу #Трудовые отношения

В Минске состоялось заседание экспертного совета при Совете Республики.
В Новополоцке 10 граждан Узбекистана получили работу на региональном комплексе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это современное предприятие, обеспечивающее полный цикл: от сбора и сортировки до безопасного захоронения.
Зумерами называют поколение, рожденное примерно с конца 1990-х до начала 2010-х. Именно они первыми начали открыто говорить о психическом здоровье.
HR-специалисты признают: старые методы мотивации больше не работают. Высокая зарплата уже не гарантирует лояльность. Молодые сотрудники требуют уважения, гибкого графика и нормальной атмосферы.
«Важно приходить на работу и быть свободным от проблем семейных, бытовых, которые остаются вне рабочей территории».
По всей стране рейдовые группы проверяют состояние санитарно-бытовых помещений, работу систем отопления в цехах и на производственных площадках.
Тема актуальна, поскольку за первое полугодие на предприятиях и в организациях Минска уровень производственного травматизма вырос на 13%.
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