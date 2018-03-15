«Хирурги сказали – надо ампутировать. В то время сосуды не шили»: 40 лет назад токарь на работе остался без пальца, получит ли компенсацию?

Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор». Владимир Бондарев:

26 января 1976 года, понедельник. Этот день Владимир запомнил на всю жизнь.

А ведь с тех пор прошло более сорока лет. Владимир Бондарев:

Я в мае закончил школу, а в июле я пришёл и принят на завод. Парня определили на токарный станок. Вроде, ничего сложного: подавай детали, а остальное техника сделает сама. Вот и в ту смену, всё шло своим чередом, как неожиданно в считанные секунды станок затянул его руку.

Владимир Бондарев:

Я помню, хирурги сказали – его надо ампутировать. В то время сосуды не шили.

Руку Владимиру хирурги спасли, но указательный палец пришлось ампутировать. Владимир Бондарев:

Я чувствовал свою ущербность, я думал, меня в армию не возьмут. Я не мог на турнике ни подтянуться, ни подъём переворотом сделать.

В армии Владимир, всё-таки, отслужил, женился, и на завод снова вернулся. И с годами, пожалуй, привык к физическому недостатку. И вот спустя десятилетия вопрос одного товарища застал врасплох.

Владимир Бондарев:

Он в разговоре у меня спросил: «Володя, а ты что-нибудь получаешь?» А у него нет пальца на правой руке. И он рассказал свою историю, что у него тоже была травма.

И он получает компенсацию.



Для начала наш герой решил отыскать хоть какие-то документы. И, к своему удивлению, дома обнаружил уже пожелтевшую карточку из поликлиники.

А на заводе в архиве и вовсе нашли акт о его несчастном случае.

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий: Печально, что наниматель несвоевременно уведомил работника, что составлен акт N1. Хотя, и работник сам должен был поинтересоваться. Никто не позаботился о молодом деревенском парнишке, и он остался ни с чем.

Но парнишка вырос и теперь, оказывается, вполне может отстоять свои права. За дело 40-летней давности уже взялись профсоюзные юристы.

Илона Волынец, СТВ:

Так выиграет дело наш герой или нет?



Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

Я думаю, безусловно, шанс есть. И это не редкость, такая практика существует. Самое важное, что сохранился акт формы N1, который хранится 45 лет.

Наш герой успел. Однако, хочу сказать, что чем больше времени проходит, тем, конечно, сложнее доказывать определённые обстоятельства. К слову сказать, в Гомельской области был похожий случай. Правда, прошло не так много времени, как у героя нашего сюжета. Работник одного из дорожно-строительных предприятий города Гомеля в 2011 году получил производственную травму – на него обрушился кусок стены, который демонтировали другие рабочие. Был составлен акты формы N1, однако за выплатами наш герой не обращался. И в октябре 2017 года судебное заседание последнее состоялось, работник выиграл суд и получил, причитающиеся ему от нанимателя, выплаты.

Илона Волынец:

А предположим, у нашего героя не было никаких документов, подтверждающих, что это была, действительно, производственная травма. Вот что тогда?

Наталья Сержантова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Конечно же, если бы документа данного не имелось, соответственно, доказать наличие по истечению такого длительного срока этого несчастного случая не представилось, я думаю, бы возможным.