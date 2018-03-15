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«Было бы неплохо немного этот срок увеличить»: сколько времени есть у бывшего работника, чтобы взыскать зарплату?

15 марта 2018 13:13
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Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Бывает такое, что человек уже давно уволился, а ему предъявляют какие-то претензии.

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Наниматель имеет право в течение года, с даты подписания акта контролирующим органом, обратиться за взысканием материального ущерба как с работников, которые в настоящее время работают, так и с бывших работников.

Илона Волынец:
Почему так несправедливо: нанимателю дается целый год, а работнику, чтобы потребовать свою зарплату, всего лишь три месяца?

Екатерина Филипцова:
Федерация профсоюзов Беларуси выходила с предложением об увеличении срока исковой давности для конкретного дела о взыскании заработной платы.

Наталья Сержантова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я считаю, что было бы неплохо немного этот срок увеличить. Потому что люди не всегда могут сразу сориентироваться.

Сроки давности в трудовых отношениях: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Екатерина Филипцова # Наталья Сержантова

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