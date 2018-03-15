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«В трудовых правоотношениях нужно реагировать быстро»: какие сроки исковой давности существуют?

15 марта 2018 13:09
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Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
При увольнении есть только месяц, чтобы отстаивать свои права. А в трудовых отношениях можете привести пример, когда этот отрезок времени максимальный?

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
В трудовых отношениях у нас самый короткий срок – один месяц, установленный по делам об увольнении. Также у нас установлен трёхмесячный срок – это обращение в Комиссию по трудовым спорам и в суд о нарушении иных прав. Также ещё установлен для нанимателя годичный срок для обращения в суд к работнику, к бывшему работнику о возмещении материального ущерба, причинённого при исполнении трудовых обязанностей.

Наталья Сержантова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Да, сроки достаточно коротки в трудовом законодательстве. Но надо отметить, что в гражданском законодательстве срок исковой давности составляет три года. Он – более распространённый. И нужно всегда учитывать, что в трудовых правоотношениях нужно реагировать быстро.

Сроки давности в трудовых отношениях: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Екатерина Филипцова # Наталья Сержантова

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