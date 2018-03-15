«В трудовых правоотношениях нужно реагировать быстро»: какие сроки исковой давности существуют?

Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

При увольнении есть только месяц, чтобы отстаивать свои права. А в трудовых отношениях можете привести пример, когда этот отрезок времени максимальный?

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

В трудовых отношениях у нас самый короткий срок – один месяц, установленный по делам об увольнении. Также у нас установлен трёхмесячный срок – это обращение в Комиссию по трудовым спорам и в суд о нарушении иных прав. Также ещё установлен для нанимателя годичный срок для обращения в суд к работнику, к бывшему работнику о возмещении материального ущерба, причинённого при исполнении трудовых обязанностей.