ВВП стран ЕАЭС вырос на 16,6% – Лукашенко

В Астане состоялся саммит ЕАЭС. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко обозначил предельно четкую позицию Минска: время деклараций прошло, Союз должен давать конкретный результат. И его должны ощущать люди, предприятия и экономика в целом.

Астана, видимо, самая футуристическая столица ЕАЭС. И Казахстан является проводником философии цифровизации и искусственного интеллекта, даже в области управления.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Казахстан очень серьезно продвигается в теме цифровизации и использования искусственного интеллекта во всех сферах, в том числе и в государственном управлении. Поэтому, конечно, тема цифровизации и использования искусственного интеллекта в рамках евразийского экономического пространства, начиная от органов государственного управления и заканчивая здравоохранением, образованием и так далее, другими услугами, – это очень важная часть. Его внедрение не должно быть хаотичным: я – в той, ты – в этой. Иначе мы просто не сможем потом их интегрировать вместе. Важно встречаться, эту тему обсуждать и подходить с точки зрения системного внедрения этих процессов, чтобы действительно пятерка вся работала ритмично и добивалась максимального эффекта от внедрения новых технологий.