ВВП стран ЕАЭС вырос на 16,6% – Лукашенко
В Астане состоялся саммит ЕАЭС. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко обозначил предельно четкую позицию Минска: время деклараций прошло, Союз должен давать конкретный результат. И его должны ощущать люди, предприятия и экономика в целом.
Астана, видимо, самая футуристическая столица ЕАЭС. И Казахстан является проводником философии цифровизации и искусственного интеллекта, даже в области управления.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Казахстан очень серьезно продвигается в теме цифровизации и использования искусственного интеллекта во всех сферах, в том числе и в государственном управлении. Поэтому, конечно, тема цифровизации и использования искусственного интеллекта в рамках евразийского экономического пространства, начиная от органов государственного управления и заканчивая здравоохранением, образованием и так далее, другими услугами, – это очень важная часть.
Его внедрение не должно быть хаотичным: я – в той, ты – в этой. Иначе мы просто не сможем потом их интегрировать вместе. Важно встречаться, эту тему обсуждать и подходить с точки зрения системного внедрения этих процессов, чтобы действительно пятерка вся работала ритмично и добивалась максимального эффекта от внедрения новых технологий.
Ключевым документом стало совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках евразийской интеграции. В Казахстане отдельный вице-премьер является министром искусственного интеллекта и цифрового развития. Астана с модными технологиями связывает код дальнейшего развития. Вчера глава государства обозначил позицию Минска. Искусственный интеллект для нас – это лишь инструмент повышения КПД человеческого потенциала.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6 %. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордной – 95 миллиардов долларов, в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20 %.
К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем. И мы пока не знаем, где именно и с какой силой удар она нанесет. Но как бы ни складывалась ситуация на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей договора о нашем Союзе. Нельзя забывать о наведении порядка внутри нас.
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