«Определяется три вида случаев»: сколько есть времени, чтобы оспорить увольнение?

Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:

По делам увольнения определяется три вида случаев. Это – дата вручения трудовой книжки с записью обоснования увольнения, дата ознакомления с приказом об увольнении, либо дата отказа выдачи трудовой книжки и отказа в ознакомлении с приказом об увольнении.

Это, касательно увольнения, урегулировано.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, это должно подтверждаться личной подписью и датой?

Екатерина Филипцова:

Да, если нет подписи личной и даты, бывает такое, что работник не согласен принципиально с увольнением, отказывается ознакамливаться… В данном случае, составляется представителями нанимателя комиссионный акт об отказе ознакомления с приказом. И это также является подтверждением того, что работнику предлагалось, но он отказался.