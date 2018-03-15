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«Самый короткий – по делам увольнения»: с какого момента считают срок давности в трудовых отношениях?

15 марта 2018 12:38
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Новости Беларуси. О сроках исковой давности в трудовых отношениях шла речь в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
В Трудовом кодексе есть такая формулировка, что срок давности считается с того момента, когда работнику стало известно о нарушении его права. Как зафиксировать тот самый момент?

Наталья Сержантова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Если речь идёт о трудовых правоотношениях, тогда, в этом случае, нужно рассматривать... Если это было незаконное увольнение, то тогда этот момент отсчитывается с того времени, когда это увольнение и произошло.

С этого дня начинает течь срок давности.

Надо сказать, что самый короткий срок – по делам увольнения. Он составляет месяц. Поэтому в данном случае нужно торопиться, если гражданин считает, что увольнение было незаконным. А самый большой отрезок времени – это 10 лет. Это –сделки, которые не соответствуют законодательству, которые, сами по себе, уже являются незаконными.

Сроки давности в трудовых отношениях: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Наталья Сержантова

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