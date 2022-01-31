Щёкин: Президент своим Посланием остановил этот 500-дневный марафон поствыборного периода

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Уважаемые друзья, мы можем говорить, какие мы хорошие, какие прекрасные, но обратите внимание, что на самом деле сегодня происходит. Об этом, опять же, говорил Президент. Нет ни одного политика, в Европе во всяком случае, который свои слова реализует на практике. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Ни одного. Николай Бузин:

Обещает все что угодно, лишь бы прийти к власти. Но его не интересует последующее. Григорий Азаренок:

На пять лет награбить. Николай Бузин:

Задача заключается – остаться как можно дольше у власти. Обещает все что угодно. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Например, Зеленский – пожалуйста – пришел к власти с одними идеями. За последние 2,5 года... Николай Бузин:

Зеленский, их очень много, не называя стран, наших соседей – Литву, Польшу и так дальше, ряд других государств. Но дело не в этом. Они все обещают, но они очень мало делают. И как только появляются трудности, они перекидывают груз ответственности на других как правило. Это нормальный подход любого политика. Наш Президент так не делает. Он, кроме того, что обещает, еще реализует и подымает народ на реализацию этого процесса. И Конституция, которую мы принимаем, которая вот-вот должна пройти, скажем так, стадию согласования на уровне народа, она как раз направлена на то, чтобы все идеи, цели реализовать и достигнуть нашу глобальную цель.