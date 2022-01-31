Щёкин: Президент своим Посланием остановил этот 500-дневный марафон поствыборного периода
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Уважаемые друзья, мы можем говорить, какие мы хорошие, какие прекрасные, но обратите внимание, что на самом деле сегодня происходит. Об этом, опять же, говорил Президент. Нет ни одного политика, в Европе во всяком случае, который свои слова реализует на практике.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Ни одного.
Николай Бузин:
Обещает все что угодно, лишь бы прийти к власти. Но его не интересует последующее.
Григорий Азаренок:
На пять лет награбить.
Николай Бузин:
Задача заключается – остаться как можно дольше у власти. Обещает все что угодно.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Например, Зеленский – пожалуйста – пришел к власти с одними идеями. За последние 2,5 года...
Николай Бузин:
Зеленский, их очень много, не называя стран, наших соседей – Литву, Польшу и так дальше, ряд других государств. Но дело не в этом. Они все обещают, но они очень мало делают. И как только появляются трудности, они перекидывают груз ответственности на других как правило. Это нормальный подход любого политика. Наш Президент так не делает. Он, кроме того, что обещает, еще реализует и подымает народ на реализацию этого процесса. И Конституция, которую мы принимаем, которая вот-вот должна пройти, скажем так, стадию согласования на уровне народа, она как раз направлена на то, чтобы все идеи, цели реализовать и достигнуть нашу глобальную цель.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Президент возглавил своего рода движение неприсоединения. Вот посмотрите, через годик или в течение этого года к нему в этих идеях присоединятся и Куба, и Венесуэла, и многие другие страны. В том плане, что он не просто противопоставил свое мировоззрение, мировоззрение белорусов, он просто остановил фашиствующий Запад, поставил где-то железный занавес в том смысле, что этой гадости у нас не должно быть, что там.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
А почему эта гадость была? Президент хорошо, очень четко в Послании сказал: сохранение исторической памяти и работа с молодежью. В 1945 году план «Даллоса», начиналось с этого, как разваливали Советский Союз.
Григорий Азаренок:
Развратили молодежь – там так и написано.
Дмитрий Кудин:
Да. А потом мы отравим молодежь фальшивыми ценностями, потом найдем своих сторонников там, в нашей стране, в славянском мире, и будем их колоть. Откололи – Бжезинский подключился, потом Шарпа методичка – 1991 год, применили в Прибалтике.
Алена Сырова, СТВ:
А не поздно ли мы спохватились?
Григорий Азаренок:
И сейчас Клаус Шваб это все продолжает.
Дмитрий Кудин:
И он очень тонко говорит о том, купируя эти угрозы, понимая, к чему это все… Мы еще в 2020 году не понимали, он уже понимал. И он четко эти угрозы сегодня купирует.
Николай Щекин:
Теперь, я думаю, что вот этим Посланием он просто остановил этот исторический марафон 500-дневный поствыборного периода.
Дмитрий Кудин:
Псевдодемократий западных, да?
Николай Щекин:
Поставил точку и перелистнул ту самую страницу. Фундаментом этой страницы или обрамлением золотым станет референдум. И действительно, я не скажу, что по-новому начнем, нет. Немного мозги переформатировал уже всем нам. Вся наша проблема в том, что все эти 26 лет Президент был на 2-3 шага впереди нас. Он всегда повторял, я помню, на многих совещаниях: бегите впереди меня, инициируйте те действия. В этом выступлении деталей не было – все главное, вплоть до того, что «я прилетел на вертолете – бурелом». Это мелочь, но вписывается в систему госуправления.
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