Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета

Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).

Материал Галины Буро.

Получить профессию врача именно в Беларуси – мечта детства Джеба Саджада Али Аббаса. Теперь он учащийся первого курса Белорусского медуниверситета.