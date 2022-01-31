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Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета

31 января 2022 18:21
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Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).

Материал Галины Буро.

Получить профессию врача именно в Беларуси – мечта детства Джеба Саджада Али Аббаса. Теперь он учащийся первого курса Белорусского медуниверситета.

Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета-1

Джеб Саджад Али Аббас, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Эта и мечта детства, и родители помогали выбрать такую профессию. Я с детства мечтал стать хирургом. Сейчас я первый курс. Слава богу, что я смог добиться этого и стать первокурсником.

Укреплению позиций белорусской системы образования на международном рынке услуг способствуют программы на английском языке. Сегодня подготовку на иностранном ведут 27 вузов по 181 специальности.

Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета-4

Василий Руденок, проректор по международным связям БГМУ:
У нас обучаются свыше 2 000 иностранных граждан, 52 страны представлено. Медицинское образование востребовано во всем мире. Поэтому и едут к нам из двух полушарий абитуриенты для поступления в университет. Прошли аккредитацию довольно серьезную и Министерства здравоохранения Израиля. Белорусский госмедуниверситет признан Министерством здравоохранения Израиля. И с этим связан наплыв абитуриентов из Израиля для поступления в наш университет.

И если у Джеба впереди еще 4 года учебы, то Аль Зифтави Адель уже почти на финише врачебной грамоты.

Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета-7

Аль Зифтави Адель, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Я хотел тут продолжать ординатуру, хочу быть хирургом тут, в Беларуси, в медицинском университете. Это моя мечта. Тут вообще спокойно. И красивая страна, и люди вообще хорошие, поэтому я так выбрал.

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом? Читайте здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Джеб Саджад Али Аббас # Василий Руденок # Аль Зифтави Адель # Галина Буро # Фотофакт

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