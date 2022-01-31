Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета
Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).
Материал Галины Буро.
Получить профессию врача именно в Беларуси – мечта детства Джеба Саджада Али Аббаса. Теперь он учащийся первого курса Белорусского медуниверситета.
Джеб Саджад Али Аббас, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Эта и мечта детства, и родители помогали выбрать такую профессию. Я с детства мечтал стать хирургом. Сейчас я первый курс. Слава богу, что я смог добиться этого и стать первокурсником.
Укреплению позиций белорусской системы образования на международном рынке услуг способствуют программы на английском языке. Сегодня подготовку на иностранном ведут 27 вузов по 181 специальности.
Василий Руденок, проректор по международным связям БГМУ:
У нас обучаются свыше 2 000 иностранных граждан, 52 страны представлено. Медицинское образование востребовано во всем мире. Поэтому и едут к нам из двух полушарий абитуриенты для поступления в университет. Прошли аккредитацию довольно серьезную и Министерства здравоохранения Израиля. Белорусский госмедуниверситет признан Министерством здравоохранения Израиля. И с этим связан наплыв абитуриентов из Израиля для поступления в наш университет.
И если у Джеба впереди еще 4 года учебы, то Аль Зифтави Адель уже почти на финише врачебной грамоты.
Аль Зифтави Адель, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Я хотел тут продолжать ординатуру, хочу быть хирургом тут, в Беларуси, в медицинском университете. Это моя мечта. Тут вообще спокойно. И красивая страна, и люди вообще хорошие, поэтому я так выбрал.
Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом? Читайте здесь.