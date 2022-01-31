Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трёх вопросов Президента на Послании

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения. Алена Сырова, СТВ:

Глава государства задал этот вопрос: готовы ли вы платить за безопасность? В каком ключе здесь шло?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Здесь слово «платить» очень понятно, оно народное. Вы приходите в магазин – вам надо заплатить столько-то. Вам понятно. Здесь использован тот же самый термин. Не объясняя сути, оно на подсознании понятно. Что значит платить за безопасность? В государстве и в мире огромный запрос на безопасность, стабильность, то, что на протяжении долгого времени культивируется в Республике Беларусь. Мы в конечном итоге добились того, что у нас есть и средства, и силы для обеспечения стабильности и безопасности. Есть понятие «национальная безопасность», но она широка. Это и люди, и хозяйства, и материальная база, это все стороны нашей жизни, которые обеспечивают это. И мы сегодня говорим, что безопасность наше государство способно обеспечить. Об этом сказал Президент. Но он сказал: уважаемые друзья, мир поменялся, поменялась геополитическая обстановка вокруг нас, сегодня это становится дороже для любого. Сегодня надо подумать, что нам более необходимо: безопасность, чтобы наши дети жили спокойно и развивались дальше, или мы будем заниматься своими меркантильными вопросами? Чуть больше сумеем покушать, чуть больше сумеем благ получить, но потеряем свою государственность. Ведь в конечном итоге безопасность связана с государственностью. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как мне показалось, мы противопоставили себя обществу потребления на западе. Потому что немножко по-другому должны к этому подходить. Но глава государства спросил: готовы ли быть инициативными? Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Безусловно, ключевой вопрос… Дело в том, что патерналистское государство, которое строилось у нас, которое защищало, оберегало, во многом расхолаживает ту часть людей, которые способны, могут проявлять и разумную энергию вкладывать в свое развитие. Но это относится в равной мере и к обществу, и к бизнесу. Возьмите США. После нападения на башни Всемирного торгового центра. Даже айтишный кластер в США пришел к государству, открыл базы данных пользователей, создал встроенные для государства сервисы, чтобы предотвращать в будущем подобные террористические атаки. Это тоже инвестиция бизнеса (в том числе креативного, айтишного, модного) в безопасность государства.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Знаете, почему это происходит, с точки зрения психологии? Сейчас это глобальный вопрос в мире: «Что важнее: безопасность или права человека?» Люди очень хотят, чтобы права были важнее. Андрей Кривошеев:

Но есть же право на жизнь, на безопасность. Инга Сечко:

Но безопасность будет важнее всегда, потому что если опасно, то уже неважно, какие у тебя права. Нужно выжить. Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У безопасности есть как минимум две составляющие: внешняя и внутренняя. Когда звучала тема безопасности, это и вопрос к нам: а сможем ли мы обеспечить свою внутреннюю безопасность? А внутренняя безопасность – это сильная экономика, сплоченность общества. Если не будет этого, о чем тогда говорить вообще? Алена Сырова:

Этого не достичь без инициативности. Николай Бузин:

Это мощные политические институты, это социальные институты. Лилия Ананич:

Это как раз то, что сегодня развивает обновленная Конституция. Кирилл Казаков:

Создание гражданского общества. Николай Бузин:

Вот именно, мы к этому и идем.