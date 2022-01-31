Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трёх вопросов Президента на Послании
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Алена Сырова, СТВ:
Глава государства задал этот вопрос: готовы ли вы платить за безопасность? В каком ключе здесь шло?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Здесь слово «платить» очень понятно, оно народное. Вы приходите в магазин – вам надо заплатить столько-то. Вам понятно. Здесь использован тот же самый термин. Не объясняя сути, оно на подсознании понятно. Что значит платить за безопасность? В государстве и в мире огромный запрос на безопасность, стабильность, то, что на протяжении долгого времени культивируется в Республике Беларусь. Мы в конечном итоге добились того, что у нас есть и средства, и силы для обеспечения стабильности и безопасности. Есть понятие «национальная безопасность», но она широка. Это и люди, и хозяйства, и материальная база, это все стороны нашей жизни, которые обеспечивают это. И мы сегодня говорим, что безопасность наше государство способно обеспечить. Об этом сказал Президент. Но он сказал: уважаемые друзья, мир поменялся, поменялась геополитическая обстановка вокруг нас, сегодня это становится дороже для любого. Сегодня надо подумать, что нам более необходимо: безопасность, чтобы наши дети жили спокойно и развивались дальше, или мы будем заниматься своими меркантильными вопросами? Чуть больше сумеем покушать, чуть больше сумеем благ получить, но потеряем свою государственность. Ведь в конечном итоге безопасность связана с государственностью.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как мне показалось, мы противопоставили себя обществу потребления на западе. Потому что немножко по-другому должны к этому подходить. Но глава государства спросил: готовы ли быть инициативными?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Безусловно, ключевой вопрос… Дело в том, что патерналистское государство, которое строилось у нас, которое защищало, оберегало, во многом расхолаживает ту часть людей, которые способны, могут проявлять и разумную энергию вкладывать в свое развитие. Но это относится в равной мере и к обществу, и к бизнесу. Возьмите США. После нападения на башни Всемирного торгового центра. Даже айтишный кластер в США пришел к государству, открыл базы данных пользователей, создал встроенные для государства сервисы, чтобы предотвращать в будущем подобные террористические атаки. Это тоже инвестиция бизнеса (в том числе креативного, айтишного, модного) в безопасность государства.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Знаете, почему это происходит, с точки зрения психологии? Сейчас это глобальный вопрос в мире: «Что важнее: безопасность или права человека?» Люди очень хотят, чтобы права были важнее.
Андрей Кривошеев:
Но есть же право на жизнь, на безопасность.
Инга Сечко:
Но безопасность будет важнее всегда, потому что если опасно, то уже неважно, какие у тебя права. Нужно выжить.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У безопасности есть как минимум две составляющие: внешняя и внутренняя. Когда звучала тема безопасности, это и вопрос к нам: а сможем ли мы обеспечить свою внутреннюю безопасность? А внутренняя безопасность – это сильная экономика, сплоченность общества. Если не будет этого, о чем тогда говорить вообще?
Алена Сырова:
Этого не достичь без инициативности.
Николай Бузин:
Это мощные политические институты, это социальные институты.
Лилия Ананич:
Это как раз то, что сегодня развивает обновленная Конституция.
Кирилл Казаков:
Создание гражданского общества.
Николай Бузин:
Вот именно, мы к этому и идем.
Илья Бегун, аналитик:
Сам по себе вопрос «Готовы ли?..» может иметь под собой моральную составляющую. По бюджету за 2021 год национальная оборона была примерно в 15 раз меньше, чем социальное направление. При этом Президент зафиксировал, что социальное направление останется прежним и даже будет увеличено в плане того, что обязательный амбулаторный день. Мое мнение, этот вопрос – готовы ли платить за безопасность, за суверенитет? – в том числе был вопросом морального права увеличить расходы на нацбезопасность, но без ущерба социальной составляющей.
Лилия Ананич:
Готовы ли мы стать богаче, вместе трудиться, наработать больше национальный продукт.
Николай Бузин:
Пять лет назад вблизи наших границ не было такой группировки, не было таких сил и баз рядом с нашими границами.
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