Премьер-министры стран ЕАЭС обсуждают экономические вопросы интеграции

В Шымкенте проходит 46-е заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран «пятерки» собрались, чтобы обсудить экономические вопросы интеграции, главные из которых – внешняя торговля и внедрение искусственного интеллекта во все сферы хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция собираться раз в квартал в одной из стран-участниц сложилась с момента создания ЕАЭС в 2015 году. Беларусь, передавшая председательство в 2025 году Казахстану, неизменно подчеркивает, что интеграция должна работать оперативно, конкретно и с учетом интересов всех партнеров.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень большое внимание на этом заседании межправсовета уделяется именно вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциала всех стран для того, чтобы уже в «Индустрию 5» вступать вместе.

Причем показательно, что, конечно, все это уже идет в контексте развития информационных технологий, цифровизации. Поэтому мы говорим и о поддержке цифровых платформ, и о развитии промышленной кооперации, о финансировании совместных промышленных проектов. Потому что в рамках ЕАЭС финансирование идет тогда, когда есть три страны, участвующие в промышленной кооперации.

Заседание межправсовета проходит в два этапа. Накануне премьеры собрались в узком составе. Основные темы: внешняя торговля и широкое внедрение искусственного интеллекта. Сегодня работа продолжается в расширенном составе, премьеры примут участие в форуме Digital Kazakhstan. Главная цель – донести пользу искусственного интеллекта для всех отраслей экономики и для ЕАЭС в целом.