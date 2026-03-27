Премьер-министры стран ЕАЭС обсуждают экономические вопросы интеграции
В Шымкенте проходит 46-е заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран «пятерки» собрались, чтобы обсудить экономические вопросы интеграции, главные из которых – внешняя торговля и внедрение искусственного интеллекта во все сферы хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиция собираться раз в квартал в одной из стран-участниц сложилась с момента создания ЕАЭС в 2015 году. Беларусь, передавшая председательство в 2025 году Казахстану, неизменно подчеркивает, что интеграция должна работать оперативно, конкретно и с учетом интересов всех партнеров.
Заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло в Шымкенте.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень большое внимание на этом заседании межправсовета уделяется именно вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциала всех стран для того, чтобы уже в «Индустрию 5» вступать вместе.
Причем показательно, что, конечно, все это уже идет в контексте развития информационных технологий, цифровизации. Поэтому мы говорим и о поддержке цифровых платформ, и о развитии промышленной кооперации, о финансировании совместных промышленных проектов. Потому что в рамках ЕАЭС финансирование идет тогда, когда есть три страны, участвующие в промышленной кооперации.
Заседание межправсовета проходит в два этапа. Накануне премьеры собрались в узком составе. Основные темы: внешняя торговля и широкое внедрение искусственного интеллекта. Сегодня работа продолжается в расширенном составе, премьеры примут участие в форуме Digital Kazakhstan. Главная цель – донести пользу искусственного интеллекта для всех отраслей экономики и для ЕАЭС в целом.
Антон Алексеев, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Сейчас мы задаем, ну скажем так, вектор развития. Наши главы государств должны определиться, какие технологии, локализация технологий, ну и такие, скажем так, базисные ключевые вопросы. Сейчас дискуссия экспертная идет именно вот в этом ключе.
Республика Беларусь была разработчиком модального закона СНГ. Разрабатывала Национальная академия наук. Соответственно, опыт очень большой, именно в написании таких документов, согласовании таких документов, в Республике Беларусь получен. Сейчас используя этот опыт, в том числе мы его, ну скажем так, коллегам предлагаем и на экспертной площадке.
В пленарной сессии форума ожидается участие всех глав правительств «пятерки», включая премьер-министра Беларуси Александра Турчина.