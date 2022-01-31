Президент сказал объединиться Азарёнку с генпрокурором. Эксперты о том, что он имел в виду

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Нас двое, нужен еще один – будет трое. Тогда все будет нормально. Перед народом, Национальным собранием выступал самый сильный политический лидер в Европе, и стоит вопрос о самом сильном политическом лидере в мире. И вот здесь была программа, здесь обсуждали, казалось бы, частности, ПВТ, бизнес и так далее, но вы нащупали главный нерв. Ведь у Президента какой главный посыл? Все, общество потребления – не наш путь. Мы выходим на общество служения, общество созидания, общество правды. А не торгашей. IT, бизнес, да? Их там честных, может быть, и есть, но они же там половина перекупщики, скупщики, переводят что-то там, деньги на это получают и так далее. Вот, говорили о ПВТ здесь. А сейчас ГУБОП берет одного, второго, третьего. Все в чате, все были в змагарских этих… Финансировали, организовывали – в ядре змагарском. Посмотрите на их лица, посмотрите на их облик. Это уже люди не нашей страны, не нашего народа, не нашего государства. И поэтому надо ставить вопросы серьезные. И Президент сказал: вы готовы платить за суверенитет, за независимость? Вот, люди много зарабатывают, получают и так далее. Вот ты – бизнесмен, проспонсируй военно-патриотический клуб «Рысь» или какой-нибудь из региональных. Это наше будущее. И тогда ты покажешь, готов ли ты служить этой стране или ты здесь только видишь ее как место зарабатывания денег.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Хотел бы вернуться к вопросу о Григории и генпрокуроре. Он ведь не праздный. Я расшифровал это так: Президент намекает на то, что общество созрело и до того, чтобы задействовать те многочисленные общественные наблюдательные советы, которые уже созданы, они уже есть. При важнейших органах, в том числе и государственных. При МВД, при НОКе, при Академии наук и так далее. Просто мы их не видим. Они не публичные, они не яркие. Но они могли бы взять на себя часть функционала с государства именно на то самое гражданское общество, которое мы создаем. Реальное. Не паразитическое.

Кирилл Казаков:

Я понимаю, что оценка Григория – в данном случае он выступает некой фигурой, которая имеет право на какое-то субъективное мнение. Но журналистское мнение, мнение общественного какого-то института в принципе должно иметь, может быть, если не консультативную какую-то помощь, но какую-то яркую оценку, чтобы государственные органы принимали решение. Чтобы потом на государство не спихнули.