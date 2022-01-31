Президент сказал объединиться Азарёнку с генпрокурором. Эксперты о том, что он имел в виду
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гриш, тебя Президент назвал глашатаем. Фактически поручил создать некий союз с генпрокурором, чтобы разобраться с беглыми.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Нас двое, нужен еще один – будет трое. Тогда все будет нормально. Перед народом, Национальным собранием выступал самый сильный политический лидер в Европе, и стоит вопрос о самом сильном политическом лидере в мире. И вот здесь была программа, здесь обсуждали, казалось бы, частности, ПВТ, бизнес и так далее, но вы нащупали главный нерв. Ведь у Президента какой главный посыл? Все, общество потребления – не наш путь. Мы выходим на общество служения, общество созидания, общество правды. А не торгашей. IT, бизнес, да? Их там честных, может быть, и есть, но они же там половина перекупщики, скупщики, переводят что-то там, деньги на это получают и так далее. Вот, говорили о ПВТ здесь. А сейчас ГУБОП берет одного, второго, третьего. Все в чате, все были в змагарских этих… Финансировали, организовывали – в ядре змагарском. Посмотрите на их лица, посмотрите на их облик. Это уже люди не нашей страны, не нашего народа, не нашего государства. И поэтому надо ставить вопросы серьезные. И Президент сказал: вы готовы платить за суверенитет, за независимость? Вот, люди много зарабатывают, получают и так далее. Вот ты – бизнесмен, проспонсируй военно-патриотический клуб «Рысь» или какой-нибудь из региональных. Это наше будущее. И тогда ты покажешь, готов ли ты служить этой стране или ты здесь только видишь ее как место зарабатывания денег.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Хотел бы вернуться к вопросу о Григории и генпрокуроре. Он ведь не праздный. Я расшифровал это так: Президент намекает на то, что общество созрело и до того, чтобы задействовать те многочисленные общественные наблюдательные советы, которые уже созданы, они уже есть. При важнейших органах, в том числе и государственных. При МВД, при НОКе, при Академии наук и так далее. Просто мы их не видим. Они не публичные, они не яркие. Но они могли бы взять на себя часть функционала с государства именно на то самое гражданское общество, которое мы создаем. Реальное. Не паразитическое.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, что оценка Григория – в данном случае он выступает некой фигурой, которая имеет право на какое-то субъективное мнение. Но журналистское мнение, мнение общественного какого-то института в принципе должно иметь, может быть, если не консультативную какую-то помощь, но какую-то яркую оценку, чтобы государственные органы принимали решение. Чтобы потом на государство не спихнули.
Андрей Кривошеев:
Это экспертиза, честная экспертиза. И предложение инициатив.
Кирилл Казаков:
Хотят беглые вернуться – пускай возвращаются. Но тогда пускай какая-то общественная организация, возглавляемая Азаренком или кем-то другим, просто даст оценку.
Андрей Кривошеев:
Смотрите, у нас же этот функционал уже сработал. Белая книга преступлений Польши и Литвы против беженцев. Кто ее делал? Гражданское общество. Белорусский союз журналистов, общество «Знание», журналисты, общественники. И во многом благодаря этой работе ярче и по-другому зазвучал голос белорусского общества на западе. Западные правозащитники наконец-то обратили внимание, что у них на границе люди умирают.
Григорий Азаренок:
Белорусское гражданское общество сидело во Дворце Республики, я видел этих людей. Глаза горели, они слышали. Оно находилось там, в зале. Эти люди – там были и самые простые, и управленцы. Они знают жизнь. И все, наверное, заметили – друг друга находишь (никогда не виделись раньше), понимаешь друг друга с полуслова. Земляк, не земляк, где служил, там служил. Это люди, прошедшие это горнило 2020-2022 годов. Этих людей уже на мякіне не правядзеш, как говорится по-белорусски.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Гражданскому обществу Президент дал домашнее задание. Одна из задач – дать определение, а что такое гражданское общество? Это вроде бы не праздный вопрос, вроде бы. А ведь я помню, когда еще в 2003 году глава государства просил ученых дать определение обществу белорусскому, что это за состояние. До сих пор этого нет.
Григорий Азаренок:
Ни активист, ни медиаменеджер, ни еще кто-то, а священник, ученый, тракторист, военный. Вот оно, наше гражданское общество.
Николай Щекин:
В любом случае должны быть критерии.
Григорий Азаренок:
Тот, кого они называют быдло, ябатьки, колхозники.
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