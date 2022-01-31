Кандидат психологических наук: «Народ смотрит на государство, как на родителей. При этом у народа позиция подростка»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: На житейском уровне как социальное государство влияет на обычного гражданина? Не касаясь ваших профессиональных качеств, вы пришли как профайлер, как вам кажется, государство дало возможность обычной белорусской семье развиваться так, как она хочет?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу « По существу » обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Я не могу говорить не как психолог, потому что это моя профессия. Профайлер – это только часть психологии. Я как психолог вижу отношения между народом и государством следующим образом. Народ смотрит на государство, как на родителей. При этом у народа позиция подростка: «Я уже все могу, я самостоятельный, дайте мне свободу, но при этом ты, мой родитель, должен решать все мои проблемы: материально меня обеспечивать, защищать, развлекать, лечить». Подросток и родитель. Народ еще не совсем повзрослел и живет, как и подросток, опекаемый родителями (государством), в очень комфортных условиях.

Кирилл Казаков:

То есть мысль Президента, что Президент может задать народу три вопроса, она как раз отсюда исходит очень верно?

Инга Сечко:

Это для того, чтобы они повзрослели. Чтобы более вдумчиво слушали его Послание и включались.

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