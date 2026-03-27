В Брестской области прошли масштабные командно-штабные учения МВД
В Брестской области прошли масштабные командно-штабные учения МВД. Цель – проверить, насколько быстро и слаженно силовые структуры способны действовать в особых условиях и реагировать на резкое изменение обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая фаза – на базе УВД. Здесь в ускоренном режиме моделировали сценарии, уточняли алгоритмы, выстраивали взаимодействие. Особый акцент – прикрытие госграницы, формирование резервов и их оперативная передислокация.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В рамках проведения учений по всей стране уже такие масштабные учения были проведены в городе Минске. Задача данных учений – это посмотреть готовность оперативно-ситуационного штаба УВД Брестской области к действиям в особых условиях, а также действия наших подразделений, в том числе при повышении уровня массовых беспорядков.
Министр подчеркнул: впервые в учениях вводятся внезапные корректировки – внеплановые вводные, поднятие по тревоге спецподразделений из других регионов. Такой формат максимально приближает процесс к реальным условиям.
По итогам теоретической части – конкретные поручения по доработке планов и жесткая оценка готовности отдельных руководителей. Далее – практическая фаза. Силовики отрабатывают реагирование на резкие, конфликтные сценарии: захват здания торгового центра, блокировка улицы, массовые беспорядки. По тревоге подняты бойцы «Алмаза» и «Беркута», оснащенные для зачистки помещений и работы на высоте.
Главная задача – скорость и слаженность. Взаимодействие с местными властями, точность решений, работа в динамике. Итог – ситуация под контролем: заложники освобождены, преступники обезврежены, порядок восстановлен.