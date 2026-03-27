В Брестской области прошли масштабные командно-штабные учения МВД. Цель – проверить, насколько быстро и слаженно силовые структуры способны действовать в особых условиях и реагировать на резкое изменение обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая фаза – на базе УВД. Здесь в ускоренном режиме моделировали сценарии, уточняли алгоритмы, выстраивали взаимодействие. Особый акцент – прикрытие госграницы, формирование резервов и их оперативная передислокация.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В рамках проведения учений по всей стране уже такие масштабные учения были проведены в городе Минске. Задача данных учений – это посмотреть готовность оперативно-ситуационного штаба УВД Брестской области к действиям в особых условиях, а также действия наших подразделений, в том числе при повышении уровня массовых беспорядков.

Министр подчеркнул: впервые в учениях вводятся внезапные корректировки – внеплановые вводные, поднятие по тревоге спецподразделений из других регионов. Такой формат максимально приближает процесс к реальным условиям.