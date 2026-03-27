Прямой эфир

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»

27 марта 2026 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ходе расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации стало известно, что парламентарии готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов.

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»-2

Новшества позволят упростить общение граждан с государственными органами, что значительно повысит качество жизни людей. Кроме того, доработка ждет еще целый ряд законопроектов: главная задача парламентариев – адаптировать документы таким образом, чтобы они отвечали современным вызовам и потребностям общества. 

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»-4

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы уже начинаем предварительно прорабатывать все проблемы, которые могут быть. Мы собираем вместе людей, работающих на земле, позиции граждан, депутатов, которые объединяем и которые в конечном итоге станут тем законом, который будет работать на благо страны, на благо каждого гражданина Республики Беларусь.

Новый проект закона будет внесен в Палату представителей в декабре.

# Палата представителей # Николай Бузин

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министры стран ЕАЭС обсуждают экономические вопросы интеграции
27 марта 2026 06:01

Премьер-министры стран ЕАЭС обсуждают экономические вопросы интеграции

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск
26 марта 2026 19:01

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск

Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки
26 марта 2026 18:48

Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки