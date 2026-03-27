Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»

В ходе расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации стало известно, что парламентарии готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества позволят упростить общение граждан с государственными органами, что значительно повысит качество жизни людей. Кроме того, доработка ждет еще целый ряд законопроектов: главная задача парламентариев – адаптировать документы таким образом, чтобы они отвечали современным вызовам и потребностям общества.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы уже начинаем предварительно прорабатывать все проблемы, которые могут быть. Мы собираем вместе людей, работающих на земле, позиции граждан, депутатов, которые объединяем и которые в конечном итоге станут тем законом, который будет работать на благо страны, на благо каждого гражданина Республики Беларусь.

Новый проект закона будет внесен в Палату представителей в декабре.