С матча на совещание! Подводим итоги рабочего визита Лукашенко в Гродно

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области. На вечернем совещании обсудили ряд проблем, характерных для всей страны. Даны комплексные поручения для аграриев: от развития животноводства до перехода на новые методы производства свинины. Президент поручил привести в порядок все дороги страны. Александр Лукашенко дал понять – все нарекания от людей внимательно изучаются, делаются выводы. А в конце визита Президент пообщался с местной молодежью. Эмоции и поручения – все моменты рабочего визита главы государства на выходных в Гродно расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.

Пока страна на законных выходных, глава государства на высоте. Работает. Президент совершил облет нескольких областей. Но борт № 1 приземлился в Гродно. У этого незапланированного президентского визита сразу несколько поводов. На ледовой арене прошел финальный матч белорусской хоккейной экстралиги. Кубок Президента по накалу страстей не уступает НХЛ. Финал – только дома настояли – игроки «Немана». Матч оказался эмоциональным. Как и речь Президента. Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как. Читать здесь.

Сейчас время напряженной работы, особенно для людей власти. Это горожане и гости города могут наслаждаться весенней атмосферой выходных дней, а Президент всегда на работе. Рабочим понедельником оказался государственный выходной и в Гродненском облисполкоме. Сами пригласили на матч года. Глава государства совместит приятное с полезным. Но все ли хоккей, что называется, в традиционно сильном регионе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник закончился. Кроме праздников, и будни у нас, как всегда. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы обсудить ряд наиболее важных вопросов о развитии Гродненской области. Губернатор и областная вертикаль отчитались о выполнении социально-экономических показателей. Но наш Президент за демократию в оценке результатов работы. Сам любит все оценить. И, конечно, информация на столе главы государства из разных источников. Александр Лукашенко:

Область развивается достойно. По отдельным направлениям лучше других, по многим направлениям задает темп развитию в нашей стране (подробнее).

Беларусь – молочная держава. Гродненский регион – традиционно в лидерах по показателям АПК. Земли плодородные, люди дисциплинированные. Но не везде. Лукашенко в Гродно: рост падежа скота допустили в 16 из 17 районов области! Интенсивные методы производства в животноводстве необходимы и для сохранения конкурентоспособности. В мире цены на молоко падают. Наши производители с такой стоимостью сырья могут попасть в «молоко».

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Президент внимательно рассмотрел предложения области и предложения других участников этого совещания о том, чтобы можно было регулировать сегодня экономическую эффективность на промышленных предприятиях.. Российская Федерация опустила цены на сырое молоко от сельхозпроизводителей, другие страны уменьшили стоимость молока. Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер. Читать здесь.

Справедливости ради Гродно – маяк во многом. Экономические маяки региона – это трубы «Гродно Азота» и БелАЭС. Предприятия государственного масштаба. Нерасторопно можно ходить по пешеходной Советской. А вот региону надо двигаться быстрее. Гродно по-другому нельзя. «Главное сейчас – ускорение». Лукашенко напомнил Каранику о масштабном проекте в Гродненской области.

Кто выше всех, тем сложнее прыгать выше своей головы. Уже в интервью для СТВ Владимир Караник рассказал: есть подвижки, инвесторы, потенциал. Да, Президент требует. Но Президент и помогает создавать возможности. Караник: инвестиционная активность не такая, как нам бы хотелось, но есть рост. Подробнее.

Гродненщина умеет себя презентовать. Но лучше всяких билбордов – ухоженные угодья. Особенно по сравнению с соседями. Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сев – это экзамен, который аграрии страны сдают каждый год. И каждый год с новыми вводными. Зима была не сухой. Сейчас жаркая погода. И пока не поздно, сей в грязь – будешь князь. Хотя не всюду войдет энергонасыщенная техника.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Установилась хорошая погода. И круглосуточно положительная температура. Быстро уходила влага из почвы. Поэтому акцент будет сделан на то, чтобы все без исключения культуры могли очень оперативно быть засеяны. Кроме этого, обратил также Президент внимание на реализацию нашей продукции. Более гибко, более агрессивно нужно выступать на других рынках, кроме Российской Федерации. И справиться с теми объемами, которые имеют место быть на наших молочных предприятиях.

АПК всегда зависит от капризов погоды. Но сельскому хозяйству у нас в стране создают почти тепличные условия. Хотя разве только сельскому хозяйству? Разве в IT не так? Но работать надо всем. Президент справедливо отметил: обещали – вопрос со стабфондами решен. Оказалось, нет. Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!» Читать здесь. Заморская картошка выгоднее для торговых сетей – там надбавками можно маржу повысить. Но и нашим аграриям пора уже становиться более самостоятельными, а то привыкли, как дети, к батьковской опеке. Леонид Заяц: зарплаты в сельском хозяйстве выросли более чем на 25 % с начала года.

Но, что называется, не хлебом единым. На совещании поднято несколько тем. Еще один источник информации – это обращение граждан. Все анализируют и делают выводы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть нарекания и на работу общественного транспорта. Как видите, вопросов немало, все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти районов, областного уровня. И имейте в виду, что мы проанализировали заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в Администрацию Президента и на имя Президента.

Рынки, логистика – можно продолжать списывать медленную скорость в экономике на эти внешние факторы. Но есть вполне себе направления, на которых пробуксовывать никак нельзя. Это дороги. Вопрос не к области, скорее всего, ко всей стране. Понятно, между столицей и областными центрами трасса – хоть яйцо кати. Но чем дальше от магистрали с наименованием «М», тем глубже ямы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Хотя губернатор по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок – районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще, ситуация не радужная (подробнее). Обсуждение было острым. Как ярко и образно подметил губернатор, время трактовки цифр в прошлом. Необходимы новые результаты.