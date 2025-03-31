Опрос: абсолютное большинство белорусов довольны результатами президентских выборов
Абсолютное большинство белорусов удовлетворены результатами президентских выборов. Таковы данные социсследования «Постэлекторальные настроения общества», проведенного Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Опрос охватил полторы тысячи жителей страны из разных регионов и проводился в формате интервью «лицом к лицу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с данными, отмечается позитивный уровень восприятия большинством населения итогов, состоявшихся 26 января, выборов Президента Республики Беларусь. Результатами удовлетворены свыше 90 % опрошенных. Высокий уровень подтверждает единство позиций населения, объективность полученных данных, желание продолжать курс Беларуси на стабильное развитие.
Респондентам также предлагалось ответить на вопрос: «какие критерии к кандидатам определяли ваш выбор?» Так, наиболее значимыми названы: опыт руководящей деятельности, далее политические убеждения, уровень образования и компетенций. Достаточно объективные критерии люди ставят на первые места. Это говорит о высоком уровне политической культуры белорусов, отмечают эксперты.
Результаты опроса свидетельствуют и о том, что белорусы осознанно выбирали кандидатов на президентских выборах. Более 60 % изучали предвыборные программы кандидатов. Многие были знакомы с основными позициями кандидатов. В частности, предвыборная программа Александра Лукашенко. Это свидетельствует о высоком уровне информированности граждан и о том, что они не просто пришли на выборы, а сделали осознанный выбор, активно участвуя в политической жизни страны, отметили интервьюеры.
Ну что ж, ожидаемость и предсказуемость – прекрасные «спутники» любой электоральной кампании. И нынешняя, конечно, тому подтверждение. Хотя, любопытно проанализировать предпочтения избирателей – какие характеристики или критерии определяли выбор белорусов. На первом месте – опыт руководящей должности. Эту позицию упомянули почти 3/4 опрошенных. Больше половины отметили «политические убеждения». Более 40 % респондентов важным считают уровень образования и компетенций.
Ирина Лашук, заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета:
Белорусы вот в эти выборы отличались особенной политической зрелостью. Об этом говорит тот факт, что более 60 % изучали программы предвыборных кандидатов. То есть действительно серьезно, не эмоционально, хотя часть людей эмоционально, возможно, голосовали. И это тоже очень здорово. Но хотелось бы отметить, что они все-таки изучали предвыборные программы очень подробно и голосовали, может быть, не за конкретную личность, а за тот курс, который они поддерживают.