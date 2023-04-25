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Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер

25 апреля 2023 16:37
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Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер-1

Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области. На вечернем совещании обсудили ряд проблем, характерных для всей страны. Даны комплексные поручения для аграриев: от развития животноводства до перехода на новые методы производства свинины.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Отдельная тема – свиноводство. Технологии и комплексы 40-летней давности. Энергоэффективность слабая. Предстоящая модернизация должна повысить рентабельность свинины, не меняя ценников на рынке. Свинью подложили для нас недружественные страны. Санкции. А приграничный регион еще потерял из-за новой берлинской стены со стороны Варшавы. В Гродно не стали ждать, когда экономические муры рухнут.

Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер-4

Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер-6

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Номинальная начисленная зарплата выросла на 17,3 %, реальная выросла почти на 7 %. В этом плане регион тоже лидер. Предпринятые меры по наведению финансовой дисциплины в регионе привели к тому, что свободное поступление доходов консолидированного бюджета выросло почти на 23 %. Это выше запланированных результатов. Ну и активно работаем по снижению затрат на производство.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Евгений Пустовой # Владимир Караник # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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