Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области. На вечернем совещании обсудили ряд проблем, характерных для всей страны. Даны комплексные поручения для аграриев: от развития животноводства до перехода на новые методы производства свинины.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Отдельная тема – свиноводство. Технологии и комплексы 40-летней давности. Энергоэффективность слабая. Предстоящая модернизация должна повысить рентабельность свинины, не меняя ценников на рынке. Свинью подложили для нас недружественные страны. Санкции. А приграничный регион еще потерял из-за новой берлинской стены со стороны Варшавы. В Гродно не стали ждать, когда экономические муры рухнут.