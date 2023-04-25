Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области. На вечернем совещании обсудили ряд проблем, характерных для всей страны. Даны комплексные поручения для аграриев: от развития животноводства до перехода на новые методы производства свинины.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Отдельная тема – свиноводство. Технологии и комплексы 40-летней давности. Энергоэффективность слабая. Предстоящая модернизация должна повысить рентабельность свинины, не меняя ценников на рынке. Свинью подложили для нас недружественные страны. Санкции. А приграничный регион еще потерял из-за новой берлинской стены со стороны Варшавы. В Гродно не стали ждать, когда экономические муры рухнут.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Номинальная начисленная зарплата выросла на 17,3 %, реальная выросла почти на 7 %. В этом плане регион тоже лидер. Предпринятые меры по наведению финансовой дисциплины в регионе привели к тому, что свободное поступление доходов консолидированного бюджета выросло почти на 23 %. Это выше запланированных результатов. Ну и активно работаем по снижению затрат на производство.
Читайте также:
«Гродненская область первая превысила 100%». Караник о важности работы вертикали власти на местах
Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как
Лукашенко в Гродно: рост падежа скота допустили в 16 из 17 районов области!