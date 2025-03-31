В Клецке реализуют новый инвестпроект в сфере автомобилестроения

Четверть инвестиций в стране приходятся на Минскую область. Предприятия центрального региона продолжают реализацию новых инвестпрограмм. Так, в Клецке запустили проект в сфере машиностроения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На базе мехзавода ввели новый промышленный цех. Здесь начали выпускать полиамидные и полипропиленовые гофрированные трубки для электрических жгутов, которые используют в автомобилестроении. Для производства закупили новейшее оборудование. На двух линиях в месяц будут выпускать до 150 километров трубок разного диаметра. Новое производство позволит расширить рынки сбыта и уйти от импортных комплектующих. Созданы также дополнительные рабочие места.

Олег Ващило, заместитель директора по производству мехзавода:

Задачей этих трубок является защита проводов от механических и тепловых воздействий электропроводки. Первые трубки мы изготовили в прошлом году, провели все необходимые испытания, а массово начали ее производить уже с начала этого года. Разработан и действует инвестпроект, целью которого является расширение номенклатуры выпускаемой продукции путем приобретения дополнительного оборудования, а также расширения действующих производственных помещений.

Предприятие специализируется на производстве комплектующих для автомобильной и бытовой техники. Недавно провели модернизацию и в цехе жгутовой продукции. Приобрели новые обрабатывающие установки. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. В апреле их введут в эксплуатацию.