Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей

Уникальная агроусадьба в деревне Вороничи порадует любителей экологического отдыха. Здесь можно остановиться в уютных домиках, напитаться чистейшим кислородом и оказаться в настоящих тропиках, рассказали в программе «Путевка BY». Почти 20 лет назад Сергей Миканович открыл музей насекомых и пчеловодства. Есть своя пасека и дендрарий. Туристы слетаются, как на мед, со всех стран и континентов!

Сергей Миканович, хозяин агроусадьбы:

Современная классификация насчитывает 34 отряда насекомых. В Беларуси живут представители 26 отрядов. В моей коллекции представлено 14 отрядов. Основные отряды, которые здесь можно видеть – это стрекозы, это ручейники, таракановые, вот они, наши, общежитейские.



За полвека энтузиасту удалось собрать примерно шесть тысяч экземпляров. И все же услада для глаз – чешуекрылые, они же бабочки. На экскурсии вы узнаете немало нового: не у всех бабочек есть крылья, они способны видеть в режиме ультрафиолета, дневные более яркие, ночные – тусклые, практически все питаются нектаром либо не питаются вообще (довольствуются тем, что накопила личинка).

Сергей Миканович:

Есть бабочки-мешочницы, у которых летает только самец. Самочка вообще не движется: рождается, цепляется за веточку, обрастает чехлом таким. Самка живет три года, самец – три часа. Его дело – по запаху найти самочку, спариться и умереть. Самка откладывает яйца и после откладки яиц тоже погибает.