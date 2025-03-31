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Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей

31 марта 2025 14:36
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Уникальная агроусадьба в деревне Вороничи порадует любителей экологического отдыха. Здесь можно остановиться в уютных домиках, напитаться чистейшим кислородом и оказаться в настоящих тропиках, рассказали в программе «Путевка BY».

Почти 20 лет назад Сергей Миканович открыл музей насекомых и пчеловодства. Есть своя пасека и дендрарий. Туристы слетаются, как на мед, со всех стран и континентов!

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей-2

Сергей Миканович, хозяин агроусадьбы:
Современная классификация насчитывает 34 отряда насекомых. В Беларуси живут представители 26 отрядов. В моей коллекции представлено 14 отрядов. Основные отряды, которые здесь можно видеть – это стрекозы, это ручейники, таракановые, вот они, наши, общежитейские.
 

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей-4

За полвека энтузиасту удалось собрать примерно шесть тысяч экземпляров. И все же услада для глаз – чешуекрылые, они же бабочки.

На экскурсии вы узнаете немало нового: не у всех бабочек есть крылья, они способны видеть в режиме ультрафиолета, дневные более яркие, ночные – тусклые, практически все питаются нектаром либо не питаются вообще (довольствуются тем, что накопила личинка).

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей-6

Сергей Миканович:
Есть бабочки-мешочницы, у которых летает только самец. Самочка вообще не движется: рождается, цепляется за веточку, обрастает чехлом таким. Самка живет три года, самец – три часа. Его дело – по запаху найти самочку, спариться и умереть. Самка откладывает яйца и после откладки яиц тоже погибает.

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей-8

Сергей Миканович:
В южных областях есть данные, что к нам залетает бабочка, которая питается кровью. Короткий и толстый хитиновый хоботок, которым она может проткнуть кожу животного. Естественно, на человека она нападать не будет.

Подробности в видео.

# Музей # Насекомые # Туризм # Анастасия Макеева

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