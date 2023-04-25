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Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»

25 апреля 2023 10:45
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Новости Беларуси. Гродненская область по отдельным направлениям развивается лучше других, но есть и слабые места. Об этом 24 апреля заявил Александр Лукашенко во время совещания по развитию региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подробно ознакомился с работой на земле. Еще до начала заседания состоялся облет Гродненской и Брестской областей.

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»-1

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»-3

В целом Александр Лукашенко отметил, что у северо-западного региона страны достойный уровень. Особенно радует село, но недостатки остаются в сфере животноводства: молочно-товарные комплексы не укомплектованы под полную загрузку, на половине предприятий не обеспечен среднеобластной уровень продуктивности скота. Из-за нарушения технологий содержания и кормления уровень падежа остается высоким – за 2022 год потеряли 15 тысяч голов. Также глава государства напомнил руководителю Гродненской области о поручении в отношении стабфондов. В условиях мирового продовольственного кризиса эта тема остается особенно острой.

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с губернатором неоднократно дискутировали о ситуации со стабфондами. Кстати, с вашей области все и началось, когда я жесточайшим образом потребовал, чтобы были созданы эти стабилизационные фонды и чтобы торговля выбирала ту продукцию, которая заложена в стабилизационные фонды. Вы меня уверяли, что все в порядке. А на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь. Хотелось бы знать, какие. Особенно по выборке картофеля, капусты, свеклы. При этом ваши торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше.

По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Хотя губернатор по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок – районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще, ситуация не радужная.

Как видите, вопросов немало. И все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти районного и областного уровней. Имейте в виду, что мы проанализировали заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в Администрацию Президента и на имя Президента.

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»-9

Одна из задач от главы государства – реализация отечественной продукции в наших магазинах, а также поставки на внешние рынки. В этом вопросе надо быть более гибкими. Не концентрироваться только на российских площадках.

Лукашенко: мы создали для скота дворцы. Мужики, мы зачем их строили? Подробности здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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