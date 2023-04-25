Караник: инвестиционная активность не такая, как нам бы хотелось, но есть рост

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На уровне республики и лично Президента принято много решений по поддержке реального сектора экономики. Это доступ к льготным кредитам, это выделение финансирования для ремонта дорог, это указ по финансированию строительства социальных инфраструктурных реализаций, проектов. То есть со стороны республики, со стороны лично главы государства сделано очень много. Наша задача на сегодняшний момент – каждый на своем уровне обеспечить как эффективную реализацию проектов, которые утверждены на уровне государства, так и эффективное решение тех вопросов, которые неизбежно возникают в повседневной жизни. Президент правильно ставил вопрос – мы передали больше полномочий на местах. То есть научитесь оперативно принимать выверенные решения, брать на себя ответственность и достигать поставленные цели.

Инвестиционная активность не такая, как нам бы хотелось. Но мы видим, что по результатам 2022 года есть рост прямых иностранных инвестиций. Вроде бы, рост и не сильно большой, но 2022 год, а прямые иностранные инвестиции растут. Но что больше внушает оптимизм – в 1,6 раза увеличился объем реинвестирования. То есть те, кто сюда пришел, иностранные компании, они не только не собираются уходить, наоборот, вкладывают деньги в развитие своего бизнеса. Потому что они понимают, что в Республике Беларусь бизнес вести можно. Здесь есть основной ресурс, без которого невозможно ведение бизнеса – это стабильность и безопасность.

Читайте также:

«Главное сейчас – ускорение». Лукашенко напомнил Каранику о масштабном проекте в Гродненской области

Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как