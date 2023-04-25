«Здесь ещё, на Гродненщине, более или менее». Лукашенко о белорусских дорогах

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Рынки, логистика – можно продолжать списывать медленную скорость в экономике на эти внешние факторы. Но есть вполне себе направления, на которых пробуксовывать никак нельзя. Это дороги. Вопрос не к области, скорее всего, ко всей стране. Понятно, между столицей и областными центрами трасса – хоть яйцо кати. Но чем дальше от магистрали с наименованием «М», тем глубже ямы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Хотя губернатор по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок, районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще, ситуация не радужная. Это беспокоит граждан. Все же на автомобилях, вы же понимаете. А в некоторых семьях и по два, и по три автомобиля. И все уже предъявляют претензии. Что будем делать? В целом по стране. Здесь еще, на Гродненщине, более или менее. Но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача: в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А, поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта – он дешевле, чем когда-либо.

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