«Здесь ещё, на Гродненщине, более или менее». Лукашенко о белорусских дорогах

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Рынки, логистика – можно продолжать списывать медленную скорость в экономике на эти внешние факторы. Но есть вполне себе направления, на которых пробуксовывать никак нельзя. Это дороги. Вопрос не к области, скорее всего, ко всей стране. Понятно, между столицей и областными центрами трасса – хоть яйцо кати. Но чем дальше от магистрали с наименованием «М», тем глубже ямы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Хотя губернатор по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте там: агрогородок, районный центр? Эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки закопали. А вообще, ситуация не радужная. Это беспокоит граждан. Все же на автомобилях, вы же понимаете. А в некоторых семьях и по два, и по три автомобиля. И все уже предъявляют претензии. Что будем делать? В целом по стране. Здесь еще, на Гродненщине, более или менее. Но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача: в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А, поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта – он дешевле, чем когда-либо.
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