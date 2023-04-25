Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги.
У этого незапланированного президентского визита сразу несколько поводов. На ледовой арене прошел финальный матч белорусской хоккейной экстралиги. Кубок Президента по накалу страстей не уступает НХЛ. Финал только дома – настояли игроки «Немана». Матч оказался эмоциональным. Как и речь Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии и о сегодняшнем матче. Он был неожиданным для меня, невероятным. Я увидел две команды на льду. На нашем льду было две команды – молодая, задорная, устремленная в будущее и уже солидная, взрослая, местами очень взрослая команда «Металлурга» и команда «Неман». Вы меня, гродненцы, сегодня удивили. Я думал, вы тут агрессивные, такие очень злые, настроенные непонятно как. А я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы!