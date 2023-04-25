Прямой эфир

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как

25 апреля 2023 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги.

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как-1

У этого незапланированного президентского визита сразу несколько поводов. На ледовой арене прошел финальный матч белорусской хоккейной экстралиги. Кубок Президента по накалу страстей не уступает НХЛ. Финал только дома – настояли игроки «Немана». Матч оказался эмоциональным. Как и речь Президента.

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии и о сегодняшнем матче. Он был неожиданным для меня, невероятным. Я увидел две команды на льду. На нашем льду было две команды – молодая, задорная, устремленная в будущее и уже солидная, взрослая, местами очень взрослая команда «Металлурга» и команда «Неман». Вы меня, гродненцы, сегодня удивили. Я думал, вы тут агрессивные, такие очень злые, настроенные непонятно как. А я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы!

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как-7

Читайте также:

Острая борьба с итогом 1:0. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею

«Играли четко». Лукашенко прокомментировал финал чемпионата Беларуси по хоккею

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко по-прежнему вторая – опубликованы рейтинги теннисистов
24 апреля 2023 20:08

Соболенко по-прежнему вторая – опубликованы рейтинги теннисистов

Хоккеисты из «Динамо-Джуниверс» уступили россиянам на турнире в Екатеринбурге
24 апреля 2023 20:07

Хоккеисты из «Динамо-Джуниверс» уступили россиянам на турнире в Екатеринбурге

«И омолаживание, и оздоровление». Чем полезен «белорусский жим» с гирями?
24 апреля 2023 18:27

«И омолаживание, и оздоровление». Чем полезен «белорусский жим» с гирями?