Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии и о сегодняшнем матче. Он был неожиданным для меня, невероятным. Я увидел две команды на льду. На нашем льду было две команды – молодая, задорная, устремленная в будущее и уже солидная, взрослая, местами очень взрослая команда «Металлурга» и команда «Неман». Вы меня, гродненцы, сегодня удивили. Я думал, вы тут агрессивные, такие очень злые, настроенные непонятно как. А я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы!