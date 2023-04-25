Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович [Заяц – прим. ред.], что отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область. Понимаете, как нарочно Караник сделал. Я так в вертолете летел, говорю: ну нарочно сделал. Взял, ну вылизал просто на границе свои хозяйства. Любо-дорого посмотреть. Оттуда заезжаешь – как будто убыточных дремучих колхозов. Я не понимаю, вы, наверное, самоуспокоились. Я же вам говорил: лучше воевать в поле, чем там.

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