Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области.
Гродненщина умеет себя презентовать. Но лучше всяких билбордов – ухоженные угодья. Особенно по сравнению с соседями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Должен сказать, Леонид Константинович [Заяц – прим. ред.], что отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область. Понимаете, как нарочно Караник сделал. Я так в вертолете летел, говорю: ну нарочно сделал. Взял, ну вылизал просто на границе свои хозяйства. Любо-дорого посмотреть. Оттуда заезжаешь – как будто убыточных дремучих колхозов. Я не понимаю, вы, наверное, самоуспокоились. Я же вам говорил: лучше воевать в поле, чем там.
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