Прямой эфир

В Беларуси посеяно более половины ранних зерновых и зернобобовых культур

31 марта 2025 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси посеяно более половины ранних зерновых и зернобобовых культур. Только в Минской области аграрии прошли свыше 50 тысяч гектаров. Темпы посевной превышают прошлогодние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе под ранние яровые, зерновые и зернобобовые отвели почти 1800 гектаров. Из 13 сельхозорганизаций – «17 Сентября», «Грицкевичи» и «1 Мая» – уже завершили сев данных культур. А чтобы был весомый каравай, аграрии параллельно ведут работы по закрытию влаги. Также занимаются вспашкой почвы под остальные яровые культуры. Ставка – на озимые зерновые.

В Беларуси посеяно более половины ранних зерновых и зернобобовых культур-2

Марина Рабцевич, заместитель начальника отдела растениеводства, животноводства и механизации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома:
Яровой клин планируется посеять на площади 20 411 гектаров, сахарной свеклы – 4 506 гектаров, кукурузы – 13 720 гектаров. Из них 3 550 гектаров отведено на кукурузу, на зерно. 

Во многих районах Минской области уже ведется вторая подкормка озимых зерновых и рапса. В том числе и в Несвижском. 

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Бут дал эксклюзивное интервью Григорию Азарёнку – смотрите на СТВ
31 марта 2025 13:48

Виктор Бут дал эксклюзивное интервью Григорию Азарёнку – смотрите на СТВ

О лжедемократии и жизни обычных людей в США – Виктор Бут встретился со студентами БГУ
31 марта 2025 13:47

О лжедемократии и жизни обычных людей в США – Виктор Бут встретился со студентами БГУ

Кушнаренко: надеюсь, что опыт, который есть у меня, позволит эффективно работать на благо Минщины
31 марта 2025 13:33

Кушнаренко: надеюсь, что опыт, который есть у меня, позволит эффективно работать на благо Минщины