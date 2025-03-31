В Беларуси посеяно более половины ранних зерновых и зернобобовых культур. Только в Минской области аграрии прошли свыше 50 тысяч гектаров. Темпы посевной превышают прошлогодние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе под ранние яровые, зерновые и зернобобовые отвели почти 1800 гектаров. Из 13 сельхозорганизаций – «17 Сентября», «Грицкевичи» и «1 Мая» – уже завершили сев данных культур. А чтобы был весомый каравай, аграрии параллельно ведут работы по закрытию влаги. Также занимаются вспашкой почвы под остальные яровые культуры. Ставка – на озимые зерновые.