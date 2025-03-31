В мечети в Узбекистане прогремел взрыв, три человека погибли

В результате взрыва газа в мечети Ахмадали Ходжа в Андижанской области Узбекистана три человека погибли и еще 10 получили ранения. Об этом пишет ТАСС.
В результате взрыва газа в мечети Ахмадали Ходжа в Андижанской области Узбекистана три человека погибли и еще 10 получили ранения. Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, глава МЧС Ботир Кудратоджаев и местные власти. В результате взрыва обрушилось здание омовения.