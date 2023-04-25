Леонид Заяц: зарплаты в сельском хозяйстве выросли более чем на 25% с начала года

Одна из задач от главы государства – реализация отечественной продукции в наших магазинах, а также поставки на внешние рынки. В этом вопросе надо быть более гибкими. Не концентрироваться только на российских площадках.

Новости Беларуси. Гродненская область по отдельным направлениям развивается лучше других, но есть и слабые места. Об этом 24 апреля заявил Александр Лукашенко во время совещания по развитию региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы должны в этом году сработать лучше, чем в прошлом. Мы достигли неплохого роста за 2022 год, но стоит задача сегодня еще увеличить объем производства в животноводстве, нарастить объемы растениеводческой продукции. В целом мы должны выйти на рост не менее 4 %. Каждая отрасль, особенно куда вложены деньги, должна приносить новые деньги, мы должны не впустую работать, а работать, чтобы заработать, чтобы результат был, чтобы это почувствовали люди. Должны повышать заработную плату. За первые два месяца повысили на 25 %, вместе с тем видим, что по среднему республиканскому значению заработной платы по стране мы сегодня отстаем.

Еще одна тема совещания – работа промышленного сектора региона. Александр Лукашенко заметил, что ориентироваться только на предприятия республиканского уровня и атомную станцию нельзя. В каждом районе должен быть реализован минимум один серьезный инвестиционный проект. Президент обратил внимание и на ряд других важных вопросов: ремонт местных дорог, работу местной вертикали власти.