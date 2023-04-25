«Главное сейчас – ускорение». Лукашенко напомнил Каранику о масштабном проекте в Гродненской области

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области.
Справедливости ради Гродно – маяк во многом. Экономические маяки региона – это трубы «Гродно Азота» и БелАЭС. Предприятия государственного масштаба. Нерасторопно можно ходить по пешеходной Советской. А вот региону надо двигаться быстрее. Гродно по-другому нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще, для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы отработали на уровне прошлого года, а значит пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас – ускорение. Ориентироваться только на «Гродно Азот», атомную станцию нельзя. Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному проекту. Серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора поставлена задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия.
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