«Главное сейчас – ускорение». Лукашенко напомнил Каранику о масштабном проекте в Гродненской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряде других отраслей. Вообще, для Гродненщины это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы отработали на уровне прошлого года, а значит пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас – ускорение. Ориентироваться только на «Гродно Азот», атомную станцию нельзя. Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному проекту. Серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора поставлена задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия.

Читайте также:

Караник: реальная зарплата в Гродненской области выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как

Лукашенко в Гродно: рост падежа скота допустили в 16 из 17 районов области!