Лукашенко: мы создали для скота дворцы. Мужики, мы зачем их строили?

Новости Беларуси. Гродненская область по отдельным направлениям развивается лучше других, но есть и слабые места. Об этом 24 апреля заявил Александр Лукашенко во время совещания по развитию региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом Президент отметил, что у области достойный уровень. Особенно радует село, но недостатки остаются в сфере животноводства: молочно-товарные комплексы не укомплектованы под полную загрузку, на половине предприятий не обеспечен среднеобластной уровень продуктивности скота. Из-за нарушения технологий содержания и кормления уровень падежа остается высоким. За 2022 год потеряли 15 тысяч голов. Также Александр Лукашенко напомнил руководителю гродненского региона о поручении в отношении стабфондов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего радуют успехи тружеников села. На протяжении последних лет вы среди лидеров в стране. Однако, как мне докладывают, в частности Комитет государственного контроля, которому было поручено изучить ситуацию, есть и у вас слабые места. Ну, например, если говорить по селу, в животноводстве. До настоящего времени не выполнено мое поручение по укомплектованию молочно-товарных комплексов под полную загрузку. Встает вопрос: мужики, мы зачем их строили? Ну если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? Мы создали для скота дворцы. Они не укомплектованы полностью.

Есть нарекания и на работу общественного транспорта. Как видите, вопросов немало и все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти районов областного уровня. И имейте в виду, что мы проанализировали заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в Администрацию Президента и на имя Президента.