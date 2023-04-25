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«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью

25 апреля 2023 17:22
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Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области.

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Из окон Гродненского облисполкома отличный вид на Гродно. Центральная площадь, улица Элоизы Ожешко, а дальше – здешний пешеходный Арбат. Лобное место встречи молодежи, семейных людей и, конечно, гостей Гродно. Идиллия, обычная белорусская идиллия. А вот чтобы она продолжала сохраняться, власти работают в выходные и допоздна. Тренд задает глава государства.

Возвращаясь с позднего совещания, Президент пообщался с местной молодежью. Так все ли хоккей? Везде надо работать.

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что, девчата, на дискотеку? Приглашаете?

Да, конечно!

Александр Лукашенко:
Или они у тебя на дискотеку не ходят?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Ходят, конечно. Это я не хожу.

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью-7

Александр Лукашенко:
Добрый вечер!

Здравствуйте!
Вы что, расстроились, что проиграла команда?
Очень!
А чего?
Зато в финале. Никто не ожидал, что будут в финале.

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью-10

Вот видишь! Не делается команда за один год. Они же подхватили эту команду буквально год назад, летом. Хорошие ребята, в будущем году выиграют, если, конечно, будете работать как в этом хотя бы.
Жалко только, что шайбу не засчитали.
Там уже честно. Все сопоставили, запись была. Перед Президентом врать не будут. Но ребята играли очень хорошо, я даже не помню такого финала. Особой грубости не было, достойная игра. Они уже не расстраиваются, я их убедил, что они должны были проиграть.
– Зато второе заслуженное место.
– Молодцы!

Стабильность по-белорусски – это когда картинка жизни меняется, все преображается. А наш Президент, как и прежде, в окружении людей. Никаких постановок. Они просто гуляли.

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью-13

Давайте я сфотографирую, только тише-тише, близко не подходим.

Александр Лукашенко:
Ну да, ты подальше встань.

В спину не толкаем меня.

Александр Лукашенко:
Его и так толкали в 2020 году.

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# Молодежь Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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