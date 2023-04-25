«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодёжью

Новости Беларуси. Праздники закончены. Для вертикали власти сезон открыт. Президент традиционные рабочие поездки начал с незапланированного визита в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства пригласили на финал экстралиги. Александр Лукашенко совместил посещение западного региона страны с инспекцией полей и обсуждением развития Гродненской области.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Из окон Гродненского облисполкома отличный вид на Гродно. Центральная площадь, улица Элоизы Ожешко, а дальше – здешний пешеходный Арбат. Лобное место встречи молодежи, семейных людей и, конечно, гостей Гродно. Идиллия, обычная белорусская идиллия. А вот чтобы она продолжала сохраняться, власти работают в выходные и допоздна. Тренд задает глава государства. Возвращаясь с позднего совещания, Президент пообщался с местной молодежью. Так все ли хоккей? Везде надо работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что, девчата, на дискотеку? Приглашаете? – Да, конечно! Александр Лукашенко:

Или они у тебя на дискотеку не ходят? Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Ходят, конечно. Это я не хожу.

Александр Лукашенко:

Добрый вечер! – Здравствуйте!

– Вы что, расстроились, что проиграла команда?

– Очень!

– А чего?

– Зато в финале. Никто не ожидал, что будут в финале.