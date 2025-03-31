Центр притяжения туристов – в Минской области разработано свыше 400 экскурсионных маршрутов

Екатерина Ковальчук расскажет – какие локации региона пользуются особой популярностью, а также – чем Минская область так привлекает туристов?

Новые маршруты и возможности. Все чаще центром притяжения зарубежных гостей синеокой становится Минская область. Здесь создают уникальные предложения – от экологического туризма до экскурсий по историческим местам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в 2024 году разработали порядка 40 новых маршрутов.

Дворец Радзивиллов «Несвиж» – один из самых популярных объектов культурного туризма в Беларуси. Комплекс зданий отличается уникальной архитектурой, которая сочетает черты многих стилей от ренессанса и барокко до модерна и неоклассицизма. Здесь действительно сохранился дух разных эпох. Можно прикоснуться к истории, прочувствовать как жили предки.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Именно аутентичная атмосфера средневековья привлекает туристов. Только в прошлом году Дворец посетило свыше 450 тысяч человек. Это абсолютный рекорд с момента открытия музея-заповедника.

В Несвиже богатый туристический потенциал. В самом центре города можно изучить мир искусства. Насладиться живописью, графикой, акварелью и декоративно-прикладным искусством отечественных и зарубежных художников. А также здесь имеется эксклюзивная коллекция фарфора.