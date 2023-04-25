Лукашенко в Гродно: рост падежа скота допустили в 16 из 17 районов области!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? Мы создали для скота дворцы. Они не укомплектованы полностью. На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. Например, в Островецком районе. Есть упущения в вопросах воспроизводства стада. Это характерно для Лидского, Мостовского, Ивьевского районов. Кстати, здесь соответственно отмечается снижение и валового производства молока в 2022 году. В ходе проверочных мероприятий в 80 % хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота и, что удивительно, у врача-губернатора – ветеринарно-санитарных правил. В результате по-прежнему высоким остается падеж скота, а это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тысяч голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области, в 16 из 17-ти. Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. В то время когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт.

Читайте также:

Лукашенко: «Торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше!»

«Гродненская область первая превысила 100%». Караник о важности работы вертикали власти на местах

Лукашенко: вы меня, гродненцы, удивили. Я думал, вы агрессивные, очень злые, настроенные непонятно как