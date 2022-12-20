Роман Головченко: «Мы поставляем в Россию в полтора раза больше продукции, чем все страны СНГ вместе взятые»

Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость газа согласована на ближайшие три года – это козырь белорусской промышленности.

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):

Мы еще пока не знаем конкретную цифру, но мы понимаем, что эта цифра, безусловно, будет очень выгодной для Беларуси, будет способствовать развитию экономики. И, главное, горизонт планирования для белорусских крупных предприятий индустриальных увеличивается. То есть три года – это очень серьезный старт.

Российский газ в том числе нужен белорусскому ВПК. Продукция белорусского ВПК нужна России. А еще, например, новополоцкий бензин из сибирской нефти.