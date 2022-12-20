Роман Головченко: «Мы поставляем в Россию в полтора раза больше продукции, чем все страны СНГ вместе взятые»

Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость газа согласована на ближайшие три года – это козырь белорусской промышленности.
Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Мы еще пока не знаем конкретную цифру, но мы понимаем, что эта цифра, безусловно, будет очень выгодной для Беларуси, будет способствовать развитию экономики. И, главное, горизонт планирования для белорусских крупных предприятий индустриальных увеличивается. То есть три года – это очень серьезный старт.
Российский газ в том числе нужен белорусскому ВПК. Продукция белорусского ВПК нужна России. А еще, например, новополоцкий бензин из сибирской нефти.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Беларусь экспортирует в Россию 31 % на сегодня от общего экспорта Китая в Россию. То есть мы, если сравнить экспорт Китая и экспорт Беларуси в Российскую Федерацию, то мы занимаем треть. При сопоставимости размеров экономик стран и размеров общего экспорта. Мы поставляем в Россию в полтора раза больше продукции, чем все страны СНГ вместе взятые. Поэтому эта задача, наверное, на данном этапе, можно сказать, решена.
Конечно, впереди необходимо изжить некоторые рудименты барьерной политики. Те же квоты для белорусских автоперевозчиков. Но высший пилотаж интеграции в военно-политической сфере. Это больше всего волнует наших врагов, это чаще всего становится элементом информационных манипуляций. Ну, слушайте. Внимательно слушайте.
Лукашенко: Беларусь готовит экипажи для самолетов со специфическими боеприпасами.
И последнее, которое всегда главное, – независимость. О ней всегда начинают кричать те, кто зависим от западных грантов. Ну, о чем еще осталось кричать? Экономики Минска и Москвы на лопатки не положили, страны наши тоже оказалось самые самодостаточными в Европе.
Лукашенко: «Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии». Читать здесь.
И как бы не кричали об огромной России, которая поглотит Беларусь, но именно оружие сдерживания нам поставляет Россия. И как бы не нагнетали про то, что Беларусь нахлебница России, но именно Беларусь держит тыл Москвы.
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