Лукашенко: Беларусь готовит экипажи для самолётов со специфическими боеприпасами
Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.
Владимир Путин, Президент России:
Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства. В рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Беларуси ведется совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Считаю возможным продолжить и реализацию предложений Президента Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Подчеркну, что такая форма сотрудничества – не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное – комплекс «Искандер», которые вы также, пообещав полгода назад, передали нам. Вы только что аккуратно затронули очень щепетильную тему, но не мы ее авторы, по подготовке и тренировке наших экипажей, способных везти специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я вас несколько раз, и в Питере, и в Москве, и в Сочи встречаясь, информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство.
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