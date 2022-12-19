Лукашенко: Беларусь готовит экипажи для самолётов со специфическими боеприпасами

Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.

Владимир Путин, Президент России:

Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства. В рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Беларуси ведется совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Считаю возможным продолжить и реализацию предложений Президента Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Подчеркну, что такая форма сотрудничества – не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий.