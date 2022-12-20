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Беларусь отправит гуманитарный груз пострадавшим от наводнений в Пакистане

20 декабря 2022 17:42
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Беларусь направляет гуманитарную помощь Пакистану. Страна восстанавливается после масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природная катастрофа затронула более 30 миллионов пакистанцев, жертвами стихийного бедствия стали свыше 1 600 человек, большинство женщины и дети.

Беларусь отправит гуманитарный груз пострадавшим от наводнений в Пакистане-1

По поручению Александра Лукашенко, в кратчайшие сроки при участии Минздрава, Минского облисполкома и концерна «Беллегпром» был сформирован груз для передачи пострадавшим регионам. Помощь будет доставлена самолетом ИЛ-76. Задачи по сопровождению и передаче помощи возложены на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Беларусь отправит гуманитарный груз пострадавшим от наводнений в Пакистане-4

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Правительство Исламской Республики Пакистан обратилось к Республике Беларусь с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко было принято решение по оказанию данной республике помощи. В данный груз вошли бензиновые насосные установки для перекачки воды, дизель-генераторы, одежда для пострадавшего населения и большое количества медикаментов. Общая стоимость груза оценивается порядка одного миллиона белорусских рублей.

Беларусь отправит гуманитарный груз пострадавшим от наводнений в Пакистане-7

Вылет борта планируется ночью из Национального аэропорта Минск. Отметим, Беларусь – активный участник процесса международного гуманитарного реагирования. Миссия в Пакистан станет уже 77-й с 1999 года.

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# Беларусь-Пакистан # общество # Игорь Болотов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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