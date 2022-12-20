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Сутырин: как Россия подтвердила в 2020-м, что является настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает

20 декабря 2022 18:04
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Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сутырин: как Россия подтвердила в 2020-м, что является настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает-1

Союзное государство помогает выходить из логистических ловушек недружественных стран. Через порты и по железной дороге 1/6 части суши наши экспортоориентированные товары добираются к потребителям разных стран мира. Это сотрудничество взаимообогащающее.

Сутырин: как Россия подтвердила в 2020-м, что является настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает-4

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Как Россия подтвердила в 2020 году, что является подлинным, настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает. И поэтому доля белорусских предприятий на российском рынке будет расти, причем очень важно, что эта доля предприятий с продукцией высокой добавленной стоимости. То есть это реально высококвалифицированные рабочие места в Беларуси будут создаваться новые в результате того, что белорусские предприятия будут расширять присутствие на российском рынке.

«Это новостное, чушь». Путин заявил, что Россия не собирается поглощать Беларусь.

Сутырин: как Россия подтвердила в 2020-м, что является настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает-7

Промышленная кооперация, новые компетенция, наука и космос. Открытое противостояние против нас помогло решить много спорных моментов. Всегда напряженный сектор газа, строительство АЭС. Похоже, гордиевы узлы интеграции постепенно распутывают.

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# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Вячеслав Сутырин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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