«Мы объехали практически всю Беларусь». В Минске подвели итоги масштабной патриотической акции «Символ единства»

Новости Беларуси. «Символ единства». В Минске подвели итоги масштабной патриотической акции, приуроченной к Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт был дан 17 сентября, в День народного единства. За это время «Патриоты Беларуси» вместе с профсоюзами посетили сотни знаковых мест, воинских захоронений и братских могил. Рядом с мемориалами активисты установили таблички с QR-кодами. Благодаря современным технологиям можно больше узнать о событиях, которые произошли в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

Анна Харута, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Сегодня финальное мероприятие нашей акции «Символ единства». Позади 9 тысяч километров пути. Мы объехали практически всю Беларусь и сегодня встречаем всех людей, которые принимали участие в акции «Символ единства», в проекте «Сохраним историю».

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Историческая память – это всегда очень важно. Чтобы мы сохранили свою страну, сохранили свою нацию, для того, чтобы просто остаться людьми. Мы поддержали идею, инициативу «Патриотов Беларуси», вместе по крупицам собирали ту информацию, которая была в районах, которая была в архивах. Более 1 200 табличек с QR-кодами были установлены. Безусловно, это очень важный вклад для сохранения исторической памяти.