Лукашенко: «Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии»

Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это тезисы из-за рубежа, наших беглых. Накануне вашего сюда визита ну о чем говорить? О поглощении. Вы прекрасно должны это понимать, вы правильно задаете вопрос. Да, об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить. Но результат, главное – результат. А какие результаты? Мы обратились с Владимиром Владимировичем к членам его делегации, прибывшим к нам, по ряду животрепещущих для нас вопросов. Энергетика. Мы что, производим газ? Нет, природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которые можем переработать? А два модернизированных самых современных предприятия у нас. Мы их можем обеспечить? Нет. К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объемы не проблема. А еще ж надо выгодные цены, а еще сегодня проблема реализовать нефтепродукты. И так далее и тому подобное. Мы это обсуждали и приняли решение по этим вопросам. Только что мы серьезнейшее сделали заявление с Президентом России. Оборона и безопасность. Давайте откровенно: мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: Путин приехал, тут кого-то пугает. Вот посмотрите после наших заявлений. А пошел же навстречу как родной, как близкий Беларуси человек.

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