20 миллиардов долларов экспорта в Россию. Головченко подвёл итоги переговоров Путина и Лукашенко

Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский лидер подчеркнул, что белорусские товары пользуются большим спросом у россиян, ведь они действительно качественные. Потому интерес в дальнейшем углублении сотрудничества – взаимный. И это стоит признать, особенно на фоне давно распространяющихся фейков: якобы исключительно Беларуси больше нужны эти отношения.

В целом, уходящий год был для двух стран продуктивным. Минск и Москва объединились в противостоянии европейским санкциям. Как отметил с осторожным оптимизмом глава нашего государства, союзникам удается справляться с экономическими вызовами довольно неплохо.

Вчерашний официальный визит Владимира Путина в Беларусь завершился сегодня, 20 декабря. После 12 часов ночи. А уже утром еще раз в правительстве провели калькуляцию встречи. Не только экономические итоги. Премьер улыбки не скрывал. Результатами довольны.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В 2021 году товарооборот увеличился на треть. Уже сейчас мы имеем увеличение еще 10 %, даже чуть больше, чем 10 %. В принципе, для Беларуси очень важной даже не тактической, а стратегической задачей было переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств. В первую очередь Российской Федерации. И в большой степени нам это удалось. Уже по итогам 10 месяцев наш экспорт в Россию составляет более 18 миллиардов долларов. Это больше, чем было когда-либо за целый год. Я думаю, что мы по итогам года, 12 месяцев, выйдем за цифру в 20 миллиардов долларов поставок. И, соответственно, практически минимизируем отрицательное торговое сальдо в торговле с Россией.

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