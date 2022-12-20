Какой должна быть правильная молитвенная просьба? Поговорили с иеромонахом

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с наместником Свято-Елисеевского Лавришеского мужского монастыря, иеромонахом Аристархом. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вы находитесь практически на острове. Отделенность от большой земли накладывает отпечаток на жизнь обители?

Иеромонах Аристарх (Дроздов), наместник Свято-Елисеевского Лавришеского мужского монастыря:

Накладывает. Больше умиротворенности, больше духовной возможности сосредоточения в молитве. Я до этого имел опыт молитвы в шумном городе. 18 лет прослужил в кафедральном соборе Гомеля. После того как меня призвали сюда на служение, я очень сильно ощутил эту разницу. Как говорят, все познается в сравнении. Когда приехал сюда – частица неба на Земле. Вот мое внутреннее духовное переживание. Вся суета, спешка ненужная. Смотрю по обители, полгода здесь пожив, что никуда не спешат и все успевают. В то же время как в городе спешишь, и все мало, не успеваешь, нервозность при этом добавляется, нервничаешь. То, что мы находимся в таком уединении, очень хорошо сказывается в духовном плане. Олег Лепешенков:

Как мы знаем, раньше люди, принимая ответственные решения в своей жизни, стремились приехать за советом в монастырь. Сохраняется ли сейчас такая практика? Люди приезжают в монастырь, когда не могут принять важное решение?

Иеромонах Аристарх (Дроздов):

Сохраняется. Но даже не тогда, когда какие-то ответственные решения, а больше бывает, когда есть потребность души. Люди едут в монастырь. И особенно ценно, когда человек едет с вниманием и пониманием к тому, к чему он хочет прикоснуться – к святыне. Не когда это ветрено, неосознанно, необдуманно, а человек едет уже как плод, созревший для этого. Тогда, конечно же, человек выносит здесь очень большую пользу. Поэтому и в ответственных моментах своей жизни, и когда есть что-то наболевшее, человек едет сюда прикоснуться к божественной благодати. Олег Лепешенков:

А как вынести эту духовную пользу из пребывания в монастыре? Иеромонах Аристарх (Дроздов):

Прежде всего с благоговением зайти на эту территорию. Даже в Ветхом Завете читаем, когда было призвание Моисея, то интересно, что он прежде всего услышал от Господа: Моисей, сними сандали твои, ибо та земля, на которой ты стоишь, святая. Вот тут вопрос. Где земля святая? Шаг вперед, шаг назад. Где можно провести эту линию? Здесь я сделал шаг вперед – земля святая, сделал шаг назад – могу находиться в сандалиях. Оказывается, эта линия не по земле проходит, а по нашему сердцу. Почему земля святая, где Господь тогда обратился к Моисею? Потому что на том месте, где было призвание Моисея, велась проповедь Божья, исповедание Бога. Поэтому когда мы приезжаем в монастырь, чтобы пользу для души своей вынести, человек должен понимать, что он приехал на землю святую. Это не значит, что надо буквально снять ботинки, туфли, тем более в зимний период. Это значит, что ступить сюда нужно с благоговением, с верою, со страхом Божьим. С тем, что не столько прийти сюда говорить, сколько прийти сюда слушать, запоминать, складывать в своей сердце услышанное слово Божье, чтобы потом в своей жизни, выйдя из монастыря, руководствоваться в повседневной жизни. В этом я вижу смысл посещения монастыря. Олег Лепешенков:

Мы сейчас находимся в храме, который посвящен преподобному Елисею Лавришевскому. Кем стал для нашей земли этот святой? Чем важен святой Елисей Лавришевский для белорусских верующих?

Иеромонах Аристарх (Дроздов):

Как Господь еще в святом Евангелии, обращаясь к своим ученикам и апостолам, сказал: шедше в мир, проповедуйте Евангелие всей твари, кто имеет веру и крестится, тот спасен будет, а кто не имеет веры, тот осужден будет. И вот ученики, а потом ученики учеников апостолов и так далее по цепочке. Идя до Елисея Лавришевского и подобных ему – это тоже ученики учеников учеников… И так мы дойдем до самих апостолов. Они исполнители заповеди Божьей. Они проповедуют Евангелие всем, «всей твари», то есть всем нам, способным воспринять слово Божье. Как господь сказал: стою у дверей и стучу, кто отворит мне, тому вниду и обитель ему сотворю. Это сказано о дверях сердца нашего. Преподобный Елисей Лавришевский ценен для нас в том, что он проповедовал именно то Евангелие, которое Господь завещал нам вместить в свои сердца, им руководствоваться, а дальше уже пойдет естественное следствие этого. Слыша слово мое, исполняя его, наследует царство небесное, как Господь наставлял во всем своем евангельском учении. Для нас этим и ценен Елисей Лавришевский. Олег Лепешенков:

Люди приезжают с различными вопросами. Какой должна быть правильная молитвенная просьба, чтобы она была услышана? Какой должна быть правильная молитвенная просьба?

Иеромонах Аристарх (Дроздов):

Правильная молитвенная просьба… Часто людям объясняю. Мы приходим и что чаще всего просим? Дай мне, Господи, здоровья, помоги моим родным и близким. Наше дело – отзываться на все в просьбе к Богу. Мы просим и о здоровье, даже о прибавлении ума, избавлении от страстей, пьянства, алкоголизма, наркомании, игромании. С различным люди приходят. Просто избавление от депрессии. Человек в депрессию впал, ищет поддержки. Но мы стараемся немножко ум человека духовно приподнять, говорим, что все это приложится. Посмотрите на святая святых, попросите премудрости и мудрого устроения своей жизни. А мудрое устроение нашей жизни тогда, когда мы в молитве. И правильная молитва тогда, когда мы просим: Господи, дай мне даже не то, что я хочу, потому что мне только кажется, что мне на пользу, а дай мне то, что ты сам хочешь для меня, потому что я доверяю тебе и понимаю, что ты лучше меня знаешь, что мне нужно. Что хочешь, то, Господи, и подай. Вот это правильная молитва. Олег Лепешенков:

Может ли человек на какое-то время остаться в монастыре, чтобы провести это время в более сосредоточенной духовной жизни? Кому и на каких условиях разрешено оставаться в монастыре?