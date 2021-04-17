Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»

Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины. Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей». Это особенно символично в Год народного единства. Все подробности у Алены Сыровой. Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

Во время субботника затронули и тему пандемии.

Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Пандемия нас атакует? Не отступает?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет-нет. Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем. Но сейчас у нас 38-39 % к осенне-зимнему пику. Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей, ну, на полгода, на 6-7-8 месяцев. Не знаем, на какой срок вакцина будет действовать. То, что она действует, это точно. Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»