Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»
Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины. Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей». Это особенно символично в Год народного единства.
Все подробности у Алены Сыровой.
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Во время субботника затронули и тему пандемии.
Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Пандемия нас атакует? Не отступает?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет-нет. Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем. Но сейчас у нас 38-39 % к осенне-зимнему пику.
Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей, ну, на полгода, на 6-7-8 месяцев. Не знаем, на какой срок вакцина будет действовать. То, что она действует, это точно.
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Еще раз повторяю: люди умирают не от самого вируса. Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. Но даже те болезни, которые мы порой не видим. Вирус их возбуждает, активизирует. И учитывая то, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо. Надо браться за свой образ жизни.