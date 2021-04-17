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Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется

17 апреля 2021 20:05
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Игорь Тур, ОНТ:
Чего ждать еще? У вас же информации много. Из того, что на поверхности сейчас, – может быть, будет развиваться тема участия иностранных государств именно в событиях?

Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаешь, Игорь, почему об этом не говорю, потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: «Вы знаете, нас будут качать» (цитата). Это вдолгую. Они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все.

Но я предполагал, вот если задать обычный вопрос. У них не получился мятеж, потом не получился «ползучий переворот» после мятежа. Ничего не получилось.

«В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

Что сейчас? Я задавал вопрос. Что они могут сделать? Опять – это их фразы: все держится на Лукашенко. Надо снести и… Моя задача – сделать так, если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время – я принял решение – мы его сейчас формализуем, но я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет Президента.

Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется-4

Второе – что вообще недопустимо. Почему я молчал? О себе, о семье не хочется говорить, о детях. Но они взялись за детей. 

Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется.

Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл. Я извиняюсь за ту эмоциональность, потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Игорь Тур # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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