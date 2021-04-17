Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Об этом сообщает БЕЛТА. Игорь Тур, ОНТ:

Чего ждать еще? У вас же информации много. Из того, что на поверхности сейчас, – может быть, будет развиваться тема участия иностранных государств именно в событиях?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаешь, Игорь, почему об этом не говорю, потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: «Вы знаете, нас будут качать» (цитата). Это вдолгую. Они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все. Но я предполагал, вот если задать обычный вопрос. У них не получился мятеж, потом не получился «ползучий переворот» после мятежа. Ничего не получилось. «В планах захват ребёнка одного, второго, как получится». Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении Что сейчас? Я задавал вопрос. Что они могут сделать? Опять – это их фразы: все держится на Лукашенко. Надо снести и… Моя задача – сделать так, если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время – я принял решение – мы его сейчас формализуем, но я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет Президента.