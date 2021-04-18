За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с коронавирусом, выписаны 1479

Новости Беларуси. Новая статистика по заболеваемости от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, поправились 1479, выполнено 19 533 теста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая статистика по заболеваемости от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, поправились 1479, выполнено 19 533 теста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, подобных исследований с начала пандемии проведено свыше 5 миллионов 666 тысяч. В 344 тысячах случаев тестирование показало положительный результат.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленным коронавирусом.