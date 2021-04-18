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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с коронавирусом, выписаны 1479

18 апреля 2021 11:40
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Новости Беларуси. Новая статистика по заболеваемости от Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, поправились 1479, выполнено 19 533 теста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с коронавирусом, выписаны 1479-1

К слову, подобных исследований с начала пандемии проведено свыше 5 миллионов 666 тысяч. В 344 тысячах случаев тестирование показало положительный результат.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с коронавирусом, выписаны 1479-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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