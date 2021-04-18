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Штраф до 50 базовых. Почему не стоит срывать первоцветы, занесённые в Красную книгу?

18 апреля 2021 11:12
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Настоящее украшение весеннего леса – первоцветы. Но любуясь цветочными куртинами на природе, зачастую велик соблазн собрать весенние цветы и для букета, рассказали в программе «Плюс-минус».

Штраф до 50 базовых. Почему не стоит срывать первоцветы, занесённые в Красную книгу?-1

И тут следует помнить – очень многие растения, радующие нас в первые весенние месяцы, занесены в Красную книгу и находятся под защитой.

Штраф до 50 базовых. Почему не стоит срывать первоцветы, занесённые в Красную книгу?-4

Дмитрий Усошин, помощник лесничего Дзержинского лесничества:
В Беларуси огромное количество растений, в том числе цветов. Весной всех людей радуют первоцветы, например, подснежник, пралеска, лук медвежий, черемша. Из-за того, что люди ради красоты срывают эти цветы, топчут, некоторые виды, такие как медвежий лук, начинают исчезать, и их заносят в Красную книгу.

Сбор цветочных растений и ходьба по их корневищам сокращает их популяцию. Поэтому просто любуйтесь их красотой издалека и не вредите растениям.

Штраф до 50 базовых. Почему не стоит срывать первоцветы, занесённые в Красную книгу?-7

Также напоминаем, что за незаконный сбор краснокнижных растений предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Дмитрий Усошин # Фотофакт

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