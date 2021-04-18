Штраф до 50 базовых. Почему не стоит срывать первоцветы, занесённые в Красную книгу?

Настоящее украшение весеннего леса – первоцветы. Но любуясь цветочными куртинами на природе, зачастую велик соблазн собрать весенние цветы и для букета, рассказали в программе «Плюс-минус» .

И тут следует помнить – очень многие растения, радующие нас в первые весенние месяцы, занесены в Красную книгу и находятся под защитой.

Дмитрий Усошин, помощник лесничего Дзержинского лесничества:

В Беларуси огромное количество растений, в том числе цветов. Весной всех людей радуют первоцветы, например, подснежник, пралеска, лук медвежий, черемша. Из-за того, что люди ради красоты срывают эти цветы, топчут, некоторые виды, такие как медвежий лук, начинают исчезать, и их заносят в Красную книгу.

Сбор цветочных растений и ходьба по их корневищам сокращает их популяцию. Поэтому просто любуйтесь их красотой издалека и не вредите растениям.