Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»

17 апреля 2021 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»-1

Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины.

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»-4

Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»-7

Это особенно символично в Год народного единства.

Все подробности у Алены Сыровой.

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»

Во время субботника затронули и тему пандемии.

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»-10

Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Многие все равно рассчитывают на вакцинацию, кампания уже началась в стране, тем более вакцина есть.

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совет мой тебе: через полгода, шесть месяцев, надо обязательно проверить антитела.

Я недавно был в больнице, взяли кровь на анализ – 25 единиц или сколько. Если от 1 до 25 – говорит, отлично, пока не надо. Но я не планировал вакцинироваться, пока не планировал. Может быть даже и не буду, потому что я ни от гриппа никогда, ни от чего не получал прививки.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Наталья Бреус # Дмитрий Пиневич # Николай Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»
17 апреля 2021 17:13

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»

Алексей Дзермант: это очень выгодный бизнес – развязал войну, а потом предлагаешь услуги по примирению
17 апреля 2021 16:47

Алексей Дзермант: это очень выгодный бизнес – развязал войну, а потом предлагаешь услуги по примирению

Евгений Пустовой: «По их расчётам, мы должны были исчезнуть. А мы живём. Да ещё и цветную революцию пережили»
17 апреля 2021 16:40

Евгений Пустовой: «По их расчётам, мы должны были исчезнуть. А мы живём. Да ещё и цветную революцию пережили»