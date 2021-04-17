Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»
Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился
Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины.
Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».
Это особенно символично в Год народного единства.
Все подробности у Алены Сыровой.
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём»
Во время субботника затронули и тему пандемии.
Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Многие все равно рассчитывают на вакцинацию, кампания уже началась в стране, тем более вакцина есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совет мой тебе: через полгода, шесть месяцев, надо обязательно проверить антитела.
Я недавно был в больнице, взяли кровь на анализ – 25 единиц или сколько. Если от 1 до 25 – говорит, отлично, пока не надо. Но я не планировал вакцинироваться, пока не планировал. Может быть даже и не буду, потому что я ни от гриппа никогда, ни от чего не получал прививки.