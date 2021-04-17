Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»

Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины.

Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».

Это особенно символично в Год народного единства. Все подробности у Алены Сыровой. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъём» Во время субботника затронули и тему пандемии.

Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Многие все равно рассчитывают на вакцинацию, кампания уже началась в стране, тем более вакцина есть.