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«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине

17 апреля 2021 18:35
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Новости Беларуси. 17 апреля в Беларуси состоялся общенациональный субботник. Более 2 миллионов 300 тысяч человек приводили в порядок парки, скверы, заповедники и мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на субботнике: времени всегда не хватает домой приехать, а тут случай представился

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-1

Глава государства трудился над благоустройством своей малой родины. Бригада во главе с Александром Лукашенко занималась озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно проходит полюбившийся гостям из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей». Это особенно символично в Год народного единства.

Все подробности у Алены Сыровой.

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-4

Каждый год на берегу Днепра собираются друзья, потому жители окрестных Копыси и Александрии привычны к обилию гостей. Правда, обычно летом, в преддверии Купалья. В этот же раз в середине весны – субботник. В 2021 году Президент трудился над благоустройством площадки на своей малой родине, в агрогородке Александрия.

Лукашенко: хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке в Александрии

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-7

Река трех народов, граница двух областей – Могилевской и Витебской и родина одного человека, прославившего эту землю далеко за пределами нашей Беларуси. Чем не повод объединить усилия в украшении этого уголка нашей страны?

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-10

25 особо морозоустойчивых рябин (все же Днепр совсем рядом) и 48 цветущих в разгар купальских праздников лип высадили 17 апреля глава государства и его команда.

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выравнивай. Не дай бог будет криво.

«Не дай бог будет криво». Александр Лукашенко вместе с сыновьями сажал деревья на малой родине-16

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