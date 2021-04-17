Лукашенко: хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке в Александрии

Новости Беларуси. 25 особо морозоустойчивых рябин (все же Днепр совсем рядом) и 48 цветущих в разгар купальских праздников лип высадили 17 апреля глава государства и его команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент: Малая родина Президента не остается без внимания даже вне одноименной трехлетки. Александр Лукашенко в Год народного единства вместе с сыновьями, как и подобает настоящему мужчине, высаживает деревья. Каждое из них проживет как минимум несколько столетий. Вот уж точно след на века.

Алена Сырова: В этом году мы снова в Александрии. 2021-й – Год народного единства. Почему выбрали именно эту локацию?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый Президент на этой земле родился. Думаю, будет к месту.

Ведь в те 90-е у нас ситуация была хуже, чем в последующие годы. И тогда удалось как-то объединиться, и объединилась страна, и люди, извини за нескромность, вокруг человека, который родился на этой земле. Вот и все по-человечески.

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«Александрыя збірае гасцей», и надо украшать эту территорию. Поэтому хорошо будет когда-нибудь под старость нам с тобой пройти по этой тропинке. Может, присоединятся наши журналисты. И посмотреть, как вырастут здесь дуболистные рябины. Здесь у нас высажены липы.

Алена Сырова:

Мы присоединились, пока вас ожидали.

Александр Лукашенко:

Я не видел, Алена, где ты с Наташей посадила дерево.