Реклама, патриотизм и кадры. Какие указания дал Лукашенко белорусским СМИ во время совещания 25 марта?

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом заявил 25 марта Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ. На него пригласили руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновников, главу профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент во время совещания сказал прямо: разговор должен быть по делу и открытым. Один из главных вопросов касался экономических перспектив белорусских медиа: очевидно, что с учетом санкционного давления ситуация на рекламном рынке не стала проще. На рассмотрение главе государства внесли проект указа, призванного отрегулировать вопросы рекламы в СМИ. В свою очередь Александр Лукашенко поручил доработать его быстро – до конца месяца. Ну и, конечно, не оставили без внимания тему блокировки социальных сетей. Стоит ли их отправлять в бан? Президент предложил не торопиться. А вот медиагигиеной заниматься нужно каждому. Фактчекинг – очень полезный сегодня навык. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Эта новость прошлого года явно дала понять медиасреде: движемся в правильном направлении. Развитию проекта по созданию системы медиаизмерений поспособствовал указ Президента. В работу ее запустили прошлой весной с прицелом на оценку рейтингов телеканалов и привлечение таким образом рекламодателей. Но преградой стали введенные санкции: сначала против нашей страны, после – и России. И понятно, что количества рекламы станет меньше. Как решать эту проблему? Один из вопросов сегодняшнего совещания.

В свою очередь министр Перцов сперва докладывает о том, что имеем: качество белорусской журналистики выросло, но явно это не предел, информацию через ТВ получают 61,3 %, уступая лишь на 2 % интернет-источникам, ну и собственного контента производим чуть более 40 %, цифру однозначно надо увеличивать. Понятно, что это вопрос финансов. Позиция Президента неизменна: просто так денег никому никогда не давали и не собираются.

Авторская журналистика. Ставку на такой формат телеканал СТВ сделал первым в особо острый период для всей страны. Это уже после идею подхватили другие. Так вот, авторский взгляд направим на новые медиа. Ну и, конечно, за сочной картинкой, как всегда, будут убедительные факты и доказательства. Ну и, конечно, хэштег «ctv.by» на передовой интернет-активности уже давно. Оперативное новостное реагирование, информативная чуткость картины дня и масса полезной информации. Мы по-прежнему и онлайн на своем YouTube-канале, где, между прочим, 79 тысяч просмотров в день, и, безусловно, во всех социальных сетях. Без этого никуда, считайте, новая реальность и новый формат работы телевизионщиков. Президент Беларуси: мы не врем, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов (читать далее).

Стоит ли призывать и громко кричать о том, что соцсети надо в бан? Очень спорный вопрос. По итогу мы не станем резко читающей нацией и тем более не станем читать только правду. От фейков, к сожалению, не избавиться. Этому явлению уже более 300 лет. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг – уж очень полезный навык современности. Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать» (здесь подробнее). Работать в условиях информационной войны – откровенно сложно, а вот управлять массовым сознание – гораздо проще. Учитывая какие технологии в деле. Куда круче фейков только дипфейки. Эксперты давно уже признали их самым опасным вариантом использования искусственного интеллекта. И в каких целях? Политика – их главный интерес. Президент: беглые поехали в Украину формировать добровольческие отряды. Так кто там сегодня реально воюет (подробнее здесь).