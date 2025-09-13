Рыцарские турниры и быт военных лагерей! Рассказываем, как проходит фестиваль «Мінск старажытны»

В субботней праздничной афише – патриотические, спортивные и развлекательные мероприятия. Причем как в центре столицы, так и в каждом районе. Удивительная многовековая история города сегодня, 13 сентября, ожила на фестивале «Мінск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алеся Иванова была в центре большого исторического праздника и поделилась подробностями.

Минск – город с удивительной историей развития. События минувших веков сегодня ожили на фестивале. Из года в год, каждый сентябрь, в День города столица принимает сотни реконструкторов не только из Беларуси. География участников и гостей фестиваля широкая – это Россия, Казахстан, Кыргызстан и даже Китай.

Я впервые в Минске. Мне очень понравился этот город. Я люблю конный спорт и езду верхом, поэтому решил принять участие в этом мероприятии. Про выступление мне рассказал мой преподаватель в университете. После того, как он узнал, что я увлекаюсь конным спортом, он сказал, что мне обязательно нужно поучаствовать.

Масштабы и размах исторического шоу впечатляют: поединки конников, средневековые рыцарские турниры, быт военных лагерей – полное погружение в прошлое. На протяжении дня жители и гости столицы буквально посещают музей под открытым небом и перелистывают страницы летописи. За годы своей истории Минск пережил не одно боевое сражение, а потому тема войны – здесь проходит красной нитью. Полевая кухня, техника, оружие и предметы быта – оригинальные экспонаты буквально перемещают посетителей в прошлое.

Обратите внимание, на мне платье, то есть оно непростое. Это платье пошито по эскизам, по фотографиям сестер милосердия из высших сословий. Конкретно данный мой фасон – это платье царскосельской общины. И отличительные знаки, то есть вот эти вот знаки отличительные говорили о том, что я дама из высшего сословия.